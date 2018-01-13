İngiltere’den Kuzey Kore’ye gözdağı

MÜNÜBE YILMAZ

İngiltere’nin bu zamana kadarki en teçhizatlı savaş gemileri, 7 aylık Asya ve Pasifik arası seyahatten sonra İngiltere’nin İspanya kıyısına geri döndü. Fighting Clan ismi ile bilinen kraliyet donanmasının gemilerinden olan HMS Sutherland, Doğu sularına açılmadan önce lojistik için Gibraltar’a demir attı. Geçtiğimiz salı günü Devanport’tan ayrılan savaş gemisi Avusturya’ya geçip, önümüzdeki 7 ay içerisinde de İran Körfezi’ne varacak. Pasifik Okyanusu’na açılacak olan iki savaş gemisinden biri olan HMS Sutherland, İngiltere’nin Kuzey Kore ile arasında olan gerginliği de arttıracak gibi görünüyor. Kraliyet donanmasından yapılan açıklamada, gemilerin bulunduğu bölgede müttefikler ile çeşitli operasyonlar uygulanabileceğine temas edilirken, donanma komutanı Andrew Canale, İngiltere’nin kraliyet donanmasına ait gemilerini Pasifik’e göndermesinden dolayı büyük gurur yaşadığını söyledi. Canale, “Donanmalarımızın bu bölgede bulunması Asya ve Pasifik bölgelerinde istikrarın sağlanması ve İngiltere’nin bu kritik alanla ilişki kurması açısından büyük önem arz ediyor” ifadesini kullandı. Konu ile alakalı geçen ağustos ayında, İngiltere Başbakanı Theresa May’in Japonya Başbakanı Shinzo Abe’ye, kraliyet donanması gemilerini bölgeye göndererek, Japonya’ya karşı Kuzey Kore tarafından başlatılacak herhangi bir provokatif saldırıya karşı, Japonya’nın yanında olacağının sözünü vermişti. Geçtiğimiz ay İngiltere Savunma Sekreteri Gavin Williamson, iki İngiliz savaş gemisini, Kuzey Kore’nin bölgedeki savaş tehdidine karşı mücadele etmek için Pasifik Okyanusu’na göndereceğini ilan etmişti. Daha önce de HMS Argyll isimli donanmalarının bölgeye gönderildiğini belirten Williamson, “Pasifik’teki donanmalarımıza kraliyet donanmasının yeni bir gemisi daha katılacak” demişti.