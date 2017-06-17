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İngiltere'den körfez ülkelerine uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, başkent Londra'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreynli mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 01:33
İngiltere'den körfez ülkelerine uyarı

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar'ın bulunduğu bölgedeki diplomatik gerilim nedeniyle Johnson, bugün Londra'yı ziyaret eden Körfez ülkelerindeki mevkidaşlarıyla Bakanlıkta görüştü.

Mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bölgede devam eden gerginlikten dolayı endişelerini dile getiren Johnson, ayrıca Körfez ülkelerinin bakanlarından bu durumu dindirmeleri ve ara buluculuk yoluyla hızlı bir çözüm bulmalarını istedi.

"Johnson, Katar ve ötesinde sıradan insanların hayatları üzerinde ciddi etkiler bırakacak herhangi bir gerginliğin tırmanışının engellenmesi için Körfez ülkelerine çağrıda bulundu. Johnson, İngiltere'nin, Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Bahreyn tarafından önemli bir müttefike karşı alınan toplu eyleminden endişe duyduğunu açıkça belirtirken, bu ülkeleri Katar'a yönelik mevcut halde yürürlükte olan kısıtlamaları hafifletmeye çağırdı." ifadelerine yer verilen açıklamada, Johnson'ın ayrıca toplantılarda Katar'ın, Körfez müttefikleriyle ortaklaşa olarak bölgedeki radikalleşme ve terörizm belasına yönelik şimdiye kadar kaydettiği ilerlemeyi sürdürmesi gerektiğini belirttiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Johnson'ın Salı günü de telefonda Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüştüğü, Kuveyt'in krizde oynadığı öncü rolünden dolayı Johnson'ın mevkidaşına teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

Johnson, aynı gün Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de Londra'da bir araya gelmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise dün akşam Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar'ın liderleriyle telefon görüşmeleri yapmıştı. May, bu görüşmelerde bazı Arap ülkelerinin Katar ile ilişkilerinin kesilmesine yol açan gerginliğin giderilmesi yönünde Suudi Arabistan, Bahreyn ve Katar'ı adım atmaya çağırmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar'ı diplomatik ablukaya alarak, tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemiş, Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi ülkeler de katılmıştı. Ürdün de Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 01:33
  1. Ürdün
  2. KATAR
  3. KÖRFEZ
  4. İngiltere Dışişleri Bakanlığı
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