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İngiltere'den İdlib'de kimyasal silah kullanılmasına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, İdlib'de kimyasal silah kullanılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

30 Haziran 2017 Cuma 15:31
İngiltere'den İdlib'de kimyasal silah kullanılmasına tepki

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silah kullanıldığının doğrulanmasına ilişkin, "Uluslararası ortaklarımızı, bu acımasızlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiği konusunda birleşmeye çağırıyorum." dedi.

Johnson, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (OPCW) 4 Nisan'da, Suriye'nin İdlib'e bağlı Han Şeyhun'da sarin kullanıldığının doğrulamasının ardından konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"İngiltere'nin kendi yaptığı değerlendirmede bu tiksindirici saldırıyı neredeyse kesinlikle Esed rejiminin gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Uluslararası ortaklarımızı, bu acımasızlığın sorumlularının hesap vermesi gerektiği konusunda birleşmeye çağırıyorum." ifadesini kullanan Johnson, bu teyidin gözardı edilemeyeceğini vurguladı.

Johnson, söz konusu kimyasal silah saldırısının sorumlarının belirlenmesi için Birleşmiş Milletler - OPCW ortak soruşturma mekanizmasının çalışmalarda bulunacağını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) nisan ayında yapılan toplantıda, İdlib'deki kimyasal saldırısına ilişkin bilgiler veren İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Matthew Rycroft, "Bilim adamlarımızın olay yerinden alınan örnekler üzerindeki çalışmaları sonucunda Han Şeyhun'da sarin gazı kullanıldığı tespit edildi. İngiltere, 4 Nisan'daki sarin gazlı saldırıdan rejimin sorumlu olduğu konusunda ABD'nin değerlendirmesini paylaşıyor." ifadesini kullanmıştı.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), araştırma ve deneyler sonucu 4 Nisan'da Suriye'nin İdlib kentinde kimyasal silah kullanıldığını doğrulamıştı.

Esed rejiminin 4 Nisan'da İdlib'e bağlı Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırılarında yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirmiş, 500 civarında kişi de zehirli gazdan etkilenmişti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 15:31
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