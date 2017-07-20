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İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yasak kaldırılıyor

İngiltere, Türkiye'den gelen uçuşlardaki elektronik cihaz yasağını kaldıracağını bildirdi.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:02
İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yasak kaldırılıyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İngiltere'nin Avrupa ve  Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan ile İngiltere Dışişleri Bakanı  Boris Johnson, Dışişleri Bakanı MJevlüt  Çavuşoğlu'nu arayarak yasağın kaldırılmakta olduğunu  söyledi.

Görüşmelerde Duncan ve Johnson'ın, Bakan Çavuşoğlu'na İngiliz  makamlarının yaptığı değerlendirmenin ardından bu yönde bir karar aldıklarını aktardığı öğrenildi.

 ABD ve İngiltere'nin uçuşlarda elektronik cihaz kısıtlaması

ABD, aralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın da bulunduğu 8  ülkedeki 10 havalimanından, İngiltere ise Türkiye dahil 6 ülkeden gelen doğrudan  uçuşlarda kabin içine diz üstü ve tablet bilgisayarla normalden büyük cep  telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:02
  1. Türkiye
  2. ingiltere
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
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