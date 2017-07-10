İngiltere'den Suudi Arabistan kararı: Yasalara uygun

Mahkemenin kararı, Silah Ticareti Karşıtı Kampanya (CAAT) tarafından hazırlanan incelemeye karşı bir cevap niteliği taşıyor.

Dava, İngiltere'nin, komşusu Yemen'de operasyonlar yürüten Suudi Arabistan'a silah satışını, yasal zorunluluklara uyumlu olarak askıya almakta başarısız olup olmadığını sorguluyordu.

CAAT'a göre İngiltere'nin silah satışına devam etmesi, uluslararası yasaların bir ihlali.

Avrupa Birliği'nin (AB) ortak konseyi de, yasaları ihlal edebilecek ülkelere silah satışının durdurulması gerektiği konusunda ısrarcı.

CAAT TEMYİZE GİDECEK: BÜYÜK HAYALKIRIKLIĞI

Mahkemeye sunulan belgelere göre insan hakları yetkililerinin silah satışlarının daha fazla devam etmemesi tavsiyesinde bulunulduğu, fakat bakanların bunu yok saydığı belirtildi.

CAAT yetkilisi Andrew Smith, "Büyük hayalkırıklığı yaratan bir karar. Temyize gideceğiz" diye konuştu.

Smith, "Eğer bu karar onaylanırsa, bu durumda Suudi Arabistan gibi uluslararası insan haklarını tanımayan Suudi Arabistan gibi diktatörlükleri silahlandırma ve destekleme konusunda hükümete yeşil ışık yakılmış olacak" dedi.

CAAT'ın avukatı Rosa Curling ise şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere tarafından mahkemeye sunulan kanıtlar, Suudi Arabistan'la silah ilişkisinde risk olmadığını göstermiyor. Yemen'de gördüğümüz tüm kanıtlar, tam tersini kanıtlıyor: Risk çok gerçek. Sadece buradaki yıkıcı gerçeğe bakmanız yeterli."

GEÇEN İKİ SENEDE 4 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

İngiltere, geçen iki sene boyunca Suudi Arabistan'a yaklaşık 3.86 milyar dolar değerinde silah satışı gerçekleştirdi.

Silah satışları, Typhoon ve Tornado jetlerini de içerirken, 2015'ten beri süregelen Yemen'e askeri operasyonları boyunca Suudi merkezlerine İngiltere askeri personeli de yerleştirildi. İngiltere hükümeti, söz konusu personelin uluslararası hukuka uyum konusunda destek vermek için orada olduğunu söylüyor.

YEMEN'DE 17 MİLYON KİŞİ AÇLIKLA TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen'de 17 milyon insanın açlık riskiyle karşı karşıya olduğunu, yetersiz tıbbi malzeme ve personel eksikliğinin ise salgın hastalıklara sebebiyet verdiğini vurguluyor.

Çok sayıda insani yardım kuruluşu, Yemen'e düzenlenen hava saldırılarının ve kuşatmanın, başkent Sana'daki kolera salgınının başlıca sebebi olduğunu belirtiyor.