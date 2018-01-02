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İngiltere'den flaş İran açıklaması: İzliyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran'daki gösterileri yakından izlediklerini belirtti.

02 Ocak 2018 Salı 10:46
İngiltere'den flaş İran açıklaması: İzliyoruz

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İran'daki gösterileri yakından izlediklerini belirterek, protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inandıklarını bildirdi.

Johnson, yazılı açıklamasında, İran'da devam eden protestolarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İran'daki olayları yakından izlediklerini vurgulayan Johnson, "Protestocuların gündeme getirdiği önemli sorunlarla ilgili anlamlı ve meşru bir tartışma olması gerektiğine inanıyoruz ve İranlı yetkililerin buna izin vermesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi'nin 70. yıl dönümüne girildiğine işaret eden Johnson, "İnsanlar kendilerini özgürce ifade edebilmeli ve kanunlar çerçevesinde barışçıl gösteri yapabilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İran'daki olaylarda yaşanan can kayıplarından üzüntü duyduğunu kaydeden Johnson, ilgili tarafları şiddetten kaçınmaya ve uluslararası insan haklarına riayet etmeye çağırdıklarını kaydetti.

İran'ın Meşhed kentinde perşembe günü hiç bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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