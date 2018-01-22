İngiltere'den flaş afrin açıklaması...

Türkiye'nin 'Zeytin Dalı' adı altında yürüttüğü Afrin harekatına İngiltere desteğini teyit etti. 'Osmanlı torunu' lakaplı Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Twitter hesabından Afrin'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.



'ESAD'IN BİTİRİLMESİ ORTAK HEDEF'



"Türkiye sınırlarını güvenli tutmak istemekte haklı" diyen Johnson, Ankara ile ortak hedefler arasında 'Suriye'de Esad rejiminin sona erdirilmesini' de saydı: "Şiddeti azaltma ve en önemli göreve odaklanmaya devam etme hedefini paylaşıyoruz. O da Suriye'de Esad rejiminin sonunu getirecek siyasi süreçtir."