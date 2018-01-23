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İngiltere'den flaş açıklama: Rusya bizi tehdit ediyor

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Rusya'nın son yıllarda ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini açıkladı.

23 Ocak 2018 Salı 14:05
İngiltere'den flaş açıklama: Rusya bizi tehdit ediyor

İngiliz Ordusu son yıllarda hükümetin savuna alanında yaptığı bütçe kısıtlamasını eleştiriyor.

İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter, Londra'daki Royal United Services adlı düşünce kurulusunda yaptığı konuşmasında askeri harcalamaların kısıtlamasını eleştirdi ve Rusya'nın son yıllarda İngiltere'nin de ayak uydurmakta zorluk çektiği askeri imkanlar sergilediğini dile getirdi.

Sir Nick Carter: *"Rusya beklediğimiz ve düşündüğümüzden daha yakın bir tarihte düşmanlık başlatabilir ve bu bizim için gerçekten kaygı verici bir durum. Büyük ihtimalle, NATO anlaşmasının beşinci maddesini etkisiz hale getirme çabası içerisindeler, bu bizim savunmamızı ve güvenliğimizi sağlayan yapıyı tehdit ediyor."*

İngiltere'de üst düzey askeri bir kaynak, “Silahlı kuvvetler öylesine kısıtlandı ki İngiliz vatandaşlarını korumak için iki yakayı bir araya zor getiriyor ve bu hükümetin savunma bütçesini kısıtlamasının doğrudan bir sonucu” diye konuştu

İngiltere'de hükümetin savunma alınına ayırdığı bütçe gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 2'sine tekabül ediyor bazı milletvekilleri de bu orananın yüzde 3 çıkmasını istiyor.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 14:05
  1. İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nick Carter
  2. Rusya
  3. NATO
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