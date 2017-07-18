Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiltere'den Donald Trump'a soğuk duş

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, ABD Başkanı Donal Trump'ın İngiltere ziyaretini sert bir dille eleştirerek Trumpı kırmızı halı sererek karşılamayacaklarını söyledi.

18 Temmuz 2017 Salı 11:45
İngiltere'den Donald Trump'a soğuk duş

Khan, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada, devlet ziyaretlerinin normal ziyaretlerden farklı olduğunu ve ABD Başkanı Trump'ın politikalarının birçok ülke tarafından kabul görmediğine dikkat çekerek "Kendisini kırmızı halı ile karşılamamızın uygun olmayacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May geçtiğimiz ocak ayında ABD'ye yaptığı resmi ziyarette Trumpı İngiltere'ye davet etmiş Trump ise bu daveti kabul etmişti. Ancak Telegraph gazetesi Washington kaynaklı haberinde, söz konusu ziyaretin tarihi konusunda herhangi bir anlaşmanın yapılmadığını aktardı

Khan ise böyle bir ziyaret olması durumda üzerine düşen görevi yerine getireceğini dile getirdi

Khan bir süre önce de Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerden gelenleri ABDye giriş yasağı koymasını sert bir dille eleştirmişti.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 11:45
  1. ingiltere
  2. londra
  3. abd başkanı
  4. Donal Trump
  5. Sadiq Khan
  6. Avrupa Haberleri
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yılmaz okullardaki yeni müfredatı açıkladı
    1. Bakan Yılmaz okullardaki yeni..
    2. Trafikte acı tablo... İşte 6 aylık can..
    3. Ve Yeni Emenike bulundu
    4. Putin'in sözcüsünün kızı tesettüre..
    5. Yılın Bombası!Oumar Niasse Süper Lig..
    6. Şok bilgi paylaşıldı! İstanbul'da 2..
    7. PYD'ye çok ağır darbe! Hepsi öldürüldü
    8. İstanbul'da sel sularına olta atan adam!
    9. İstanbul'a 6 Bin tane düştü... uydudan..
    10. Denizli'de endemik bitki türü keşfedildi
    11. "Suğla Cazibe Sulaması" projesi..
    12. Alvaro Morata için tam 400 Milyon..
    13. Bu kadın anne olamaz... Sohbet ederken..
    14. 2008 senesinde belgelenmişti, işte..
    15. İntihara kalkışan işçilere küfür eden..
    16. Fenerbahçe'de golcü için kritik tarih!
    17. Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku!
    18. O askerden acı haber
    19. Ukrayna'da yeni devlet ilan edildi!
    20. Eski Fenerbahçeli Beşiktaş'a önerildi
    FETÖ'cüler cezaevinde her gece bakın ne yapıyormuş!
    FETÖ'cüler cezaevinde her gece bakın ne yapıyormuş!
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    Armut yedi ve kustu... Ölümündeki sır ortaya çıktı
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    Kılıçdaroğlu İngiliz gazetesinden tehditler yağdırdı! ‘Artık daha fazla sokak…’
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'
    BAE'den küstah istek! 'Fidan ne istediğimizi biliyor'