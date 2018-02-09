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İngiltere'den Arakan hamlesi

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un 4 günlük Asya ülkeleri turu kapsamında Myanmar'ın Arakan eyaletini de ziyaret edeceği bildirildi.

09 Şubat 2018 Cuma 16:53
İngiltere'den Arakan hamlesi

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Johnson'un bugün başlayacağı tur çerçevesinde Bangladeş, Myanmar ve Tayland'da çeşitli temaslarda bulunacağı kaydedildi.

Bangladeş'i son on yılda ziyaret edecek ilk dışişleri bakanının Johnson olduğu belirtilen açıklamada, İngiliz Bakan'ın bu ülkede Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Bangladeşli mevkidaşı Abul Hassan Mahmud Ali ile bir araya geleceği belirtildi.

Açıklamada, Bangladeş'in Myanmar sınırındaki bir sığınmacı kampını da ziyaret edeceği bilgisi paylaşılan Johnson'un, Myanmar ziyaretinde ise Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile görüşeceği ve Arakan'a da ziyarette bulunacağı ifade edildi.

Myanmar'dan Tayland'a geçecek İngiliz Bakan burada da Başbakan Prayut Çan-oça ile görüşecek.

Açıklamada ifadelerine de yer verilen Johnson, "Arakan'ın durumu ve çektikleri acılar, zamanımızın en şok edici insani felaketlerinden biridir. Bu, doğru siyasi irade, hoşgörü ve tüm tarafların iş birliğiyle çözülebilecek, insan yapımı bir trajedidir. Bu insanların tecrübe ettiği korkunç şeyleri kendim görmek ve duymak istiyorum. Aung San Suu Çii ve diğer bölgesel liderlerle de bu korkunç krizi çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğimiz konusunda konuşacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:53
  1. Aung San Suu Çii
  2. Bangladeş
  3. İngiltere

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