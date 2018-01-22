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İngiltere'den açıklama: Türkiye'yi çileden çıkardı!

İngiliz Independent gazetesinin ünlü Ortadoğu muhabiri Patrick Cockburn, Türkiye'nin Afrin hamlesini analiz etti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 09:59
İngiltere'den açıklama: Türkiye'yi çileden çıkardı!

Cockburn 'ABD'nin uzun vadeli garantisi Türkiye'yi çileden çıkardı.' dedi.

İşte Cockburn'nun yazısından bazı bölümler:
 
"Mevcut krizi yaratan ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki durumu hafife alması oldu. Bu ayın başlarında ABD, büyük kısmını YPG'nin oluşturduğu 30.000 kişilik bir sınır güvenlik gücü oluşturulacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson açıklamanın Türkiye tarafından yanlış anlaşıldığını söyledi. Ancak Türkler, ABD'nin Suriye politikasının YPG yanlısı bir biçimde şekillendiğini görerek hayal kırıklığına uğramıştı.
 
Tillerson Türkiye ile ilişkileri toparlamaya çalışırken, ABD'nin öngörülebilir gelecekte Suriye'de 2.000 askeri danışman tutmaya devam edeceğini söyleyerek daha büyük bir krizin önünü açtı.
 
ABD askeri danışmanlarının ülkede tutulma amacı IŞİD'in yeniden güç kazanmasını önlemek ve belki de daha önemlisi Beşar Esad ile İran'ın pozisyonunu zayıflatmaktı.
 
Tillerson her neyi amaçlamış olursa olsun, sözleri YPG'lilere uzun vadeli bir askeri garanti mahiyeti taşıyordu.
 
Bu uzun vadeli garanti Türkiye'yi çileden çıkardı, Kürtlerin ABD ile tam bir işbirliği içine girdiğini düşünen Rusya, Suriye ve İran'ı kızdırdı..."

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 09:59
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