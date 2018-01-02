İngiltere'deki yıkımın boyutları ortaya çıktı!

Pazar günü İngiltereLiverpool'da çok katlı otoparkta başlayan yangının neden olduğu yıkım, polisin yayımladığı fotoğraflarla ortaya çıktı.

Bir araçtan alevler yükselmesinin ardından diğer otomobillere sıçrayan alevler, park etmiş yaklaşık 1400 aracın tamamının yanmasına yol açmıştı.

Görgü tanıkları, eski bir otomobilde bir patlama meydana geldiğini ve birden alevlerin yükseldiğini söylemişti.