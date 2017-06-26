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İngiltere'deki krize kadın eli değdi!

İngiltere'de Başbakan Theresa May ve DUP lideri Foster, azınlık hükümetini kurmak için anlaşma imzaladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
İngiltere'deki krize kadın eli değdi!

İngiltere'de 8 Haziran'da gerçekleşen seçimlerin ardından hükümeti kuracak yeterliliğe ulaşamayan Theresa May, Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Foster ile azınlık hükümetini kurmak için anlaştı.

The Independent'ta yer alan habere göre, bugün yapılan görüşmelerin ardından DUP lideri Foster'ın Başbakan May ile kurulacak azınlık hükümetini desteklemek için bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

ORTAK NOKTALARI BREXİT VE İSKOÇYA

8 Haziran'da gerçekleşen seçimlerin sonuçlarına göre Muhafazakar Parti parlamentoda 12 sandalye kaybederek 318’e geriledi. DUP ise son seçimlerde 10 sandalye elde etti.

Foster da Başbakan May gibi İngiltere'nin AB'den çıkışını destekliyor ve İskoçya'nın İngiltere'den ayrılmak istemesine karşı çıkıyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
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