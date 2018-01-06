İngiltere'de ülkeyi karıştıran mason krizi!

BBC Türkçe'nin haberine göre, İngiltere'deki masonların lideri, ülkedeki üyelerinin emniyet teşkilatı içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiği iddialarını kabul etmedi.

MASON LİDERi: ASIL MAĞDUR BİZİZ

İngiltere Birleşik Büyük Locası Başkanı Dr. David Staples, 'ayrımcılığa neden olmadıklarını, ayrımcılığa uğradıklarını' söyledi.

"MASON OLABİLİRLER, NE VAR BUNDA?"

"Staples, iddialarla ilgili olarak Guardian ve diğer İngiliz gazetelerinde yayımlanmak üzere bir mektup yazdı.

Staples açıklamasında şunları söyledi:

İnsanlar hem kamusal alanda hem de sosyal yaşamda ayrımcılığa maruz kaldıklarında, masonlar onları localarında eşit insanlar olarak bağrına bastı. Bundan çok gurur duyuyoruz. Masonların bugün açıktan ayrımcılığa uğraması ve üyelerimizin birçoğunun bundan dolayı üyeliklerini gizli tutmak zorunda kalması bir utançtır.

Polis Federasyonu veya başka bir yerdeki bir reformun, masonların örgütlü bir yapısı tarafından engellendiği düşüncesi komiktir. Polislerin ve herhangi bir alandan başka birilerinin Mason olmaması içinse kesinlikle hiçbir neden yoktur.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2001 ve sonra da 2007 yılında Masonların gizli ya da yasadışı bir örgütlenme olmadığına hükmetmiştir."

FETÖ ELEBAŞISI GÜLEN'İN AÇIKLAMASIYLA İLGİNÇ BENZERLİK

Terör örgütü FETÖ'nün elebaşısı Gülen de, 2014 yılında BBC'ye verdiği röportajda, polis içindeki örgüt üyeleri hakkında benzer bir açıklama yapmıştı. Gülen, "bize sempati duyanlar olabilir, bize sempati duymayın diyemeyiz" demişti.

Gülen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"O insanların içinde zannediyorum sosyal demokratlar var, milliyetçiler var, ulusalcılar var. Ve bir de elimizde değil, 'sakın, zinhar, bize karşı sempati duymayın, bizim hizmetimizin içinde, hareketimizin içinde görünmeyin' diye ilan vermek gibi bir sorumluluğumuz yok.

Sempati duyabilirler. Başka zaman da ifade ettiğim gibi, şimdi bunların sağa sola savurdukları insanların binde birini tanımam."

İNGİLTERE ESKİ POLİS FEDERASYONU BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Guardian gazetesi, görevinden bu hafta ayrılan, İngiltere Polis Federasyonu eski başkanı Steve White'ın Masonlarla ilgili sözlerini, Pazartesi günü ana sayfa manşetten yayımlamıştı.

White Guardian'a açıklamasında, Masonların İngiliz polisi içinde örgütlendiklerinden, polis reformunu engellediklerinden, teşkilat içindeki reformu engelleyip kadın ve etnik azınlıklardan polislerin yükselişine set çektiklerinden şüphelendiğini söylemişti.