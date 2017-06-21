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İngiltere'de tartışma başladı... Sonumuz ne olacak?

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrıldıktan sonra (Brexit), Londra'da yerleşik bulunan AB kuruluşlarını nereye taşıyacağını tartışıyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 01:18
İngiltere'de tartışma başladı... Sonumuz ne olacak?

AB Genel İşler Konseyi'nin Lüksemburg'daki toplantısında, merkezi Londra'da olan Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) hangi üye ülkeye taşınacağı konusu gündeme geldi.

Toplamda binden fazla çalışanı bulunan kuruluşlara ev sahipliği yapmak istediğini açıklayan ülkeler arasında Almanya, İspanya, Danimarka, İrlanda, Romanya ve Lüksemburg bulunuyor. Diğer yandan AB'ye 2004 yılından sonra üye olan Doğu Avrupa ülkeleri, kendilerinin çok az sayıda AB kuruluşuna ev sahipliği yaptığını, bu nedenle bankacılık ve ilaç düzenlemeleri yapan iki kuruluşun bu ülkelere taşınması gerektiğini savunuyor. Aday ülkelerin 31 Temmuz'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

AB yetkilileri, kuruluşların hangi ülkeye taşınacağı kararını "objektif" kriterlere dayandıracağını, bu çerçevede söz konusu ülkenin kuruluşların Brexit sonrasında faaliyetlerine rahatça devam edebilmelerine imkan sağlayacak şartlara sahip olup olmadığına bakılacağını açıkladı.

Öte yandan, coğrafi olarak bakıldığında Bulgaristan, Romanya, Slovakya ve Hırvatistan gibi yeni üye ülkelerde AB'nin herhangi bir kuruluşu bulunmuyor. Bu çerçevede AB'nin, teşkilata bağlı kuruluşları bu yeni üye ülkelere yaymaya karar verebileceği belirtiliyor.

İki kuruluşun aynı şehire taşınmasının öngörülmediğini kaydeden yetkililer, son teknik kriterlerin Brüksel'de perşembe ve cuma günü gerçekleşecek AB Liderler Zirvesi'nde belirleneceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 01:18
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