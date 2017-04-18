İngiltere'de sürpriz erken seçim kararı!

İngiltere Başbakanı Theresa May, 8 Haziran'da erken seçim yapılmasını istediğini açıkladı.

"GÜÇLÜ LİDERE İHTİYAÇ VAR"

Downing Street No:10'da beklenmedik bir açıklama yapan Başbakan May, Brexit'in (Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması) ardından ülkesinin 'kesinlik, istikrar ve güçlü liderliğe ihtiyacı olduğunu' söyleyerek bu nedenle erken seçim kararı aldığını duyurdu.

İngiltere daha önce 2020'de tamamlanması ön görülen Brexit sürecinden önce ülkede erken seçim yapılacağı yolundaki söylentileri sürekli reddediyordu.