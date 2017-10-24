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İngiltere'de skandal program

İngiltere'de yayınlanan My Week as a Muslim, "Müslüman olarak geçirdiğim bir hafta" programı tartışmalara neden oldu.

24 Ekim 2017 Salı 11:54
İngiltere'de skandal program

İngiltere kanalı Channel 4'de yayınlanan 'My Week as a Muslim' programında katılımcıların bir haftalarını 'sözde Müslüman' olarak geçirerek Müslümanları anlayabileceği iddia edildi. Program Müslümanları anlamaktan daha çok ırkçı bir şova dönüştü.

YÜZÜNÜ BOYAYIP PROTEZ BURUN TAKTILAR

Programda, ana karakter olan Katie Freeman isimli kadın, belgesel program için protez burun ve yüz boyası ile de "Pakistanlı bir kadına" benzetiliyor. Yapımcılara göre, Müslümanlar'a karşı ön yargılı olan Katie Freeman'ın, bu sayede "İngiltere'de Müslüman olmanın ne demek olduğunu deneyimlemesi" sağlandı. Program İngiltere'dek eleştirmenlerinin birçoğu tarafından beğenilmedi.

BU KADAR DÜŞTÜK MÜ?

Guardian gazetesinin televizyon yazarı Rebecca Nicholson, belgeseli, "Gülünç bir konsept" olarak tanımladı ve şunları yazdı:

"Gerçekten İngiltere'deki ırkçılık sorununu anlamak için bu kadar güçsüz ve basit bir önermeye kadar düştük mü? Bu programa göre, ırkçılığın utanç verici bir şey olduğunu anlamamız için, "kahverengi" suratlı beyaz birinin, bir barın önünden geçerken sözlü saldırıya uğramasını izlememiz gerekiyor. Neden Saima'nın (Pakistanlı ailedeki anne karakteri) tecrübelerini dinlememiz yeterli değil. Neden izleyicinin sonuca varabilmesi için, ancak Katie'nin gözünden yaşananları izlemesi gerektiğini düşünüyoruz?

GERÇEKTEN MÜSLÜMAN BİR KADINA NEDEN SORMADINIZ?

The Times gazetesinin televizyon yazarı Carol Midgley de programı eleştiren bir yazı kaleme aldı ve şunları belirtti:

"Eğer Cheshire'dan bir kadın alıp, yüz boyası ve protez burunla ona kılık değiştirtip, İslam karşıtlığının anlaşılması niyetiyle bir belgesel yapıyorsanız önce şu net soruya yanıt vermelisiniz: Gerçekten Müslüman olan bir kadına bu soruları neden sormadınız?"

MÜSLÜMANLIK BİR IRK DEĞİLDİR

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, programı beğenmeyen bir izleyici, "Müslümanlık bir ırk değildir. Neden bu kadının suratını boyamasını istediniz" diye yazdı.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 11:54
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