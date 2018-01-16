Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiltere'de sahte diploma krizi

Merkezi yurtdışında olan sahte bir eğitim kurumundan diploma satın alan 3 binden fazla kişinin İngiltere’de başta sağlık sektörü olmak üzere pek çok alanda çalıştığı tespit edildi.

16 Ocak 2018 Salı 14:11
İngiltere'de sahte diploma krizi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin haberine göre, Pakistan merkezli Axact adlı çatı şirket altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte online üniversite İngiltere’ye binlerce diploma sattı.

3 BİN DOLAR KARŞILIĞINDA DİPLOMA

İnternet sitelerinden ve bir çağrı merkezinden ibaret üniversiteler arasında yer alan Nixon Üniversitesi, BBC muhabirine de 3 bin 600 dolar karşılığında diploma teklif etti.

Master ve doktora dereceleri de satan üniversitelerin müşterileri ile ilgili olarak İngiltere Eğitim Bakanlığı da soruşturma başlattı.

Pakistan'ın Karaçi’deki bir çağrı merkezinden yürütülen işlemlerle İngiltere’ye 2013 ve 2014 yıllarında 3 binden fazla diplomanın satıldığı belirlendi.

Brooklyn Park Üniversitesi, Belford Üniversitesi, Baychester Üniversitesi ve Nixon Üniversitesi gibi adlar altında faaliyet gösteren yüzlerce sahte üniversitesinin, internet sitelerinde sahte fotoğraflar ve haberler ile kendi tanıtımlarını yaptıkları ortaya çıktı.

10 YILA KADAR HAPİS

Sahte diplomalılar arasında İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi bünyesinde görev yapan doktor ve hemşirelerin de yer aldığı tespit edildi. Ancak bu kişilerin aldıkları diplomaların temel tıp eğitimine değil ilave idari ve mesleki uzmanlık dallarına ilişkin olduğu belirtiliyor.

İngiltere’de sahte diploma ile iş başvurusunda bulunmak 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılabiliyor.Axact’ın sadece 2015 yılında yaklaşık 350 sahte üniversite aracılığıyla dünya çapında 215 binden fazla diploma sattığı ve 51 milyon dolar ciro yaptığı ifade ediliyor.

 

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 14:11
  1. Axact
  2. Baychester Üniversitesi
  3. Brooklyn Park Üniversitesi
  4. İngiltere
  5. Nixon Üniversitesi
  6. pakistan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Japonya'da çarpma işlemi bakın nasıl öğretiliyor
    1. Japonya'da çarpma işlemi bakın nasıl..
    2. Sınıra gönderilen zırhlı araçlar..
    3. Polis, uyuşturucu kartelinin evine..
    4. New York Times meydanında polise..
    5. 'ABD karşısında baş eğecek değiliz'
    6. İşte yılın ilk seçim anketi
    7. 'Kılıçdaroğlu gibi karikatür bir tipin..
    8. Aslanlar yola çıktı! Kaçacak delik..
    9. Kahraman kadının refleksi sosyal..
    10. ABD resmen tehdit ediyor! Türkiye'den..
    11. Bu döner vejeteryanlara bile et yedirtir
    12. Muhalifler Astan'ı ele geçirdi
    13. Görenler dehşete düştü! Binanın..
    14. ABD'ye sert tepki: Ülkenin bölünmesine..
    15. O isim Dışişleri Sözcüsü oldu
    16. Ortadoğu'nun en büyük bankası..
    17. Türk komandoları ilk oraya girecek
    18. Pegasus'tan resmî açıklama yapıldı: An..
    19. İsrail Savunma Bakanı resmen itiraf..
    20. 'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız'..
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Hulusi Akar'dan dikkat çeken ziyaret!
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Destici'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    Bu ahlaksızlıklara kim ‘dur’ diyecek!
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    ABD'nin en seçkin birliği Afrin'de
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...
    Çatışma çıktı! Çok sayıda terörist öldürüldü...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.01.2018
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Robert Koleji’nin başörtü düşmanlığı
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu
    Sınırda sıcak gelişme! Füzeler oraya doğrultuldu