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İngiltere'de 'rehin' krizi

İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bir bowling salonunda silahlı bir kişinin iki çalışanı rehin tuttuğu belirtildi.

22 Ekim 2017 Pazar 20:45
İngiltere'de 'rehin' krizi

İngiltere'nin Nuneaton bölgesinde bir bowling salonunda silahlı bir kişinin iki çalışanı rehin tuttuğu bildirildi.

Warwickshire kentine bağlı Nuneaton’daki MFA bowling salonunun Genel Müdürü Mehdi Amshar, basına yaptığı açıklamada, olayda silahlı bir erkeğin iki çalışanı rehin aldığını söyledi. Amshar, salon çalışanlarının silahlı kişiyi tanıdığını ileri sürdü.

Bu arada İngiliz basınına konuşan bir görgü tanığı, silahlı bir erkeğin içerdekilere, “Dışarı çıkın.” diye bağırdığını söyledi.

Polis, olayın "herhangi bir terör eylemiyle bağlantısı bulunmadığı" bildirirken, acil servis hizmetleri de şimdiye kadar ölen ya da yaralanan bulunmadığını ve herhangi bir gelişmeye yönelik bölgede birkaç ambulans tutulduğunu aktarmıştı.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 20:45
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  • alaettin alaettin 13 sa önce
    TERÖRLETANIŞALIM KİM OLDUĞUNU ÖĞRENELİMLUTFENBİR DAKİKA Bİ
  • RasimRasim13 sa önce
    hristiyan olunca yok teror
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