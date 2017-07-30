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İngiltere'de polise öfke

İngiltere’nin başkenti Londra’da 20 yaşındaki siyahi genç Rashan Charles’ın polis müdahalesi sonrası ölümünü protesto için önceki gece toplanan göstericilerle polis arasında çatışma çıktı.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:31
İngiltere'de polise öfke

Londra’nın doğusunda Kingsland Caddesi’nde geçen hafta polisin kovalaması sonucu bir dükkana giren ve burada gözaltına alındıktan bir saat sonra hastanede yaşamını yitiren Charles’ın polis şiddeti sonucu öldüğünü savunan göstericiler, önceki akşam olay yerinin yakınında toplandı. Kentin doğusundaki Dalston bölgesindeki caddede polis de hazırlık yapmıştı. Eylemciler, polise molotof kokteyli ve havaifişekler fırlattı. Göstericiler çöp kutularını da ateşe vererek yollara barikat kurdu. Londra emniyeti havadan helikopterle takip etti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:31
  1. İngiltere
  2. Londra
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