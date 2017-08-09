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İngiltere'de güne hayret verici bu görüntü ile başladılar!

İngiltere'nin batısında, oldukça ender rastlanan bir doğa olayı görüntülendi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:44
İngiltere'de güne hayret verici bu görüntü ile başladılar!

Bristol kenti yakınlarında çekilen fotoğrafta, pembe bir gökkuşağı gözüküyor. BBC'de yer alan habere göre, meteoroloji uzmanları gözlenen bu olayın optik yanılsamadan ibaret olduğunu belirtiyor.

Gökyüzünü pembeye boyayan bir gün batımı esnasında ortaya çıkan bir gökkuşağının doğru açıdan bakıldığında pembe gökkuşağı olarak görüldüğü ifade ediliyor.

BBC hava durumu sunucusu Simon King, "Aslına bakarsanız olay, atmosferdeki su zerreciklerinin güneş ışınlarını prizma etkisiyle yansıtmasından ibaret. Gün batımının bu kadar pembe renge yakın olmasının nedeniyse, güneşin batış açısı" diyor.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 09:44
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