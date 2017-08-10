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İngiltere'de çift katlı otobüs binaların içine daldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da çift katlı otobüs binaların içine girdi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Otobüsün üst katında sıkışan iki kadın yolcunun durumu ağır.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:06
İngiltere'de çift katlı otobüs binaların içine daldı

Metropolitan polisinin yaptığı açıklamaya göre çarpışma Londra'nın Lavender Hill bölgesinde oldukça kalabalık bir tren istasyonu olan Junction tren istasyonu yanında meydana geldi. 

Otobüs şoförü ve çok sayıda yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 

Çift katlı otobüsün üst katında 2 kadın yolcu sıkıştı. İlk yardım ekipleri kadınlara otobüste müdahale ediyor. 

Yol trafiğe kapatıldı. Görgü tanıklarından biri "Her yerde kan vardı. Çok korkunç" yorumunu yaparken, yolculardan biri kanca şeklinde sıkışıp kaldığını, kendi çabasyla otobüsten çıktığını anlatıyor ve " Otobüs öyle hızlı gittiki herkez  durması için bağırıp, çığlıklar atıyırdu" diyor.
 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:06
  1. Londra
  2. otobüs
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