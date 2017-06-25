İngiltere'de cami çıkışı bayramlaşanlara saldırı!

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

Çok sayıda ambulansın gönderildiği olay yerine silahlı polisler ve polis helikopteri de sevk edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere polisi "olayın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini" belirtti.

"ÇOK FAZLA ÇOCUK VARDI"

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.