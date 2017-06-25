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İngiltere'de cami çıkışı bayramlaşanlara saldırı!

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç, bayram namazı sonrası bayramlaşan insanların arasına daldı. Olayda yaralıların olduğu belirtiliyor.

25 Haziran 2017 Pazar 12:36

İngiltere'nin Newcastle kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Daily Mail'deki habere göre Westgate Road bölgesinde gerçekleşen olay bir caminin yakınlarında gerçekleşti. Kalabalıktaki insanların, camiden çıktıktan sonra bayramlaşan aileler oldukları belirtildi.

Çok sayıda ambulansın gönderildiği olay yerine silahlı polisler ve polis helikopteri de sevk edildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

İngiltere polisi "olayın terör saldırısı olduğunu düşünmediklerini" belirtti.

"ÇOK FAZLA ÇOCUK VARDI"

The Chronicle'a konuşan Magdalena Lukasha isimli görgü tanığı, "Orada çok fazla çocuk vardı. İnsanlar Ramazan Bayramı nedeniyle dua etmek için toplanmıştı. Eşim, bir arabanın 6 ya da 7 kişiye çarptığını gördüğünü söyledi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:36
  1. İngiltere
  • hrnhrn35 dk önce
    Terörist Müslüman değilse TERÖR değildir ,daha ne zaman uyanacağız
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