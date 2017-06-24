İngiltere'de 27 ölüm kulesi!

Londra'da 79 kişinin hayatına mal olan Grenfell Tower yangınının ardından şehirdeki yüksek katlı binalar üzerindeki güvenlik incelemeleri sıklaştı.

Hükümet, şehirdeki 27 yüksek katlı binanın daha dış çephe kaplaması nedeniyle güvenlik denetimlerinden geçemediğini duyurdu. Bu binaların şehrin 15 ayrı bölgesinde yer aldığı belirtildi.

Denetim sonuçlarının yerel yöneticilere ve itfaiye yetkililerine gönderildiği ve binalarla ilgili ne gibi adımların atılacağına bu birimlerin karar vereceği kaydedildi.

Londra'daki 24 katlı Grenfell Tower'da bulunan dairelerden birindeki buzdolabından kaynaklanan yangın, binanın dış çephesinde kullanan plastik benzeri yangın nedeniyle hızla yayılmıştı. Dış cephe kaplamasıyla, binanın dış yüzeyi arasında bulunan 2-3 cm'lik boşluğun da baca etkisi yaratarak yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırdığı belirtilmişti.

İngiltere'yi sarsan faciada 79 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca insan da evsiz kalmıştı.