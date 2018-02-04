Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiltere'de 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler

İngiltere'de bıçaklı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Hasan Özcan, hayatını kaybetti.

04 Şubat 2018 Pazar 21:12
İngiltere'de 19 yaşındaki Türk genci öldürdüler

Özcan'ın ailesinden yapılan açıklamada, olayın dün yerel saatle 22.40 (TSİ 01.40) civarında, kentin doğusundaki Barking semtinde gerçekleştiği bildirildi. Özcan'ın, evinin yakınlarında bıçaklı saldırıya uğradığı ve hayatını kaybettiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE ÖZCAN'A BIÇAKLA SALDIRMIŞLAR

Özcan'ın daha önce de aynı kişi veya kişilerin hedefi olduğuna dikkat çekilen açıklamada, eskiden yaşanan bıçaklı bir kavganın ardından saldırganların, polis tarafından gözaltına alındığı ancak delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldığı belirtildi.

Barking polisinden yapılan açıklamada da ekiplerin Abbey Caddesi üzerinde bir bıçaklanma olayıyla ilgilendiği ve caddenin polis kordonuyla çevrildiği aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve henüz kimsenin gözaltına alınmadığını belirten polis, görgü tanıklarına, emniyet yetkilileriyle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 21:12
  1. Türk
  2. londra
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li isimden AK Parti'ye övgü
    1. CHP'li isimden AK Parti'ye övgü
    2. Davutoğlu hakkında sert sözler…
    3. Arap dünyasını korkutan kehanet!....
    4. Sudan ve Güney Sudan sınırı askerden..
    5. ‘Türkiye boyun eğecek ülke değil!’
    6. Afrin’de terör örgütüne büyük şok…..
    7. Zirve derken tepetaklak… Aslan..
    8. Neden 55 numara? Yuto Nagatomo anlattı
    9. Yıldırım: Bir çift sözümüz var,..
    10. Terör örgütlerine gönderilen ağır..
    11. İngiltere Premier Lig'de çılgın düello!
    12. Galatasaray'a bir şok daha! Yıldız..
    13. Samet Aybaba: Karşınızda G.Saray var...
    14. Darmık Dağı ve çevresi havadan karadan..
    15. Eşini öldürüp gazetecilere röportaj..
    16. Türk hackerlar YPG'nin sözde..
    17. Abdurrahim Albayrak'dan hakem isyanı!..
    18. Yemen'de binlerce insan barınaksız kaldı
    19. Siyonist General: 2018'de Gazze'de..
    20. 'Korku düzenini yok edeceğiz diyenler,..
    Ordu’da sahilde tesadüfen gördü hemen yetkililere haber verdi… Esrarengiz cihaz bulundu
    Ordu’da sahilde tesadüfen gördü hemen yetkililere haber verdi… Esrarengiz cihaz bulundu
    TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
    TSK açıkladı: Afrin'de bir tankımız vuruldu! Acı haber geldi
    Adnan Oktar’a büyük şok! Harekete geçtiler…
    Adnan Oktar’a büyük şok! Harekete geçtiler…
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    Kayıp 879 tır
    Kayıp 879 tır

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    CHP Genel Başkanını seçti
    CHP Genel Başkanını seçti
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'
    'Bir elle rabia bir elle bozkurt olmaz'