İngiltere'de 1600 yıllık Roma lahiti bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları sırasında, Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu.

Borough Pazarı yakınında bulunan 1600 yıllık mezar, dönemin soylu ve zengin bir ailesinin işaretlerini taşıyor.

İngiliz uzmanlar, yerin birkaç metre altında olan mezarın 18. yüzyılda hırsızlar tarafından yağmalandığını belirterek lahdin kapağının yana kaydırılmış ve üstü açık halde bulunduğunu aktardı.

Konut inşaası sırasında ortaya çıkan mezar, incelenmek üzere Londra Müzesi'nin arşivine kaldırıldı.

Müze yetkilileri, arkeologlar için değeri çok yüksek olduğu belirtilen lahdin içinden çıkan kemikleri ve toprağı inceleyerek döneme ilişkin bilgiler edinmek üzere çalışmalar yapacak.