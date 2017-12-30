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İngiltere'de 12 katlı binada yangın

İngiltere'nin Manchester kentinde 12 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahelesi sürüyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:29
İngiltere'de 12 katlı binada yangın

Manchester'ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9'uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 23:29
  1. İngiltere
  2. Manchester
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