Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

''İngiltere Türkiye'den Kıbrıs'taki askerlerini çekmesini isteyecek''

The Guardian Kıbrıs görüşmelerine dair iddiaları haberleştirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 13:08
''İngiltere Türkiye'den Kıbrıs'taki askerlerini çekmesini isteyecek''

Guardian, bugün İsviçre'nin Crans-Montana kasabasında başlayacak Kıbrıs görüşmelerini "sabır tükenmeye başlarken, Yunanistan ve Türkiye üzerinde Kıbrıs'ta anlaşma baskısı" başlıklı haberiyle duyurdu.

Görüşmeye Ada'daki tarafların yanı sıra, garantör ülkeler Yunanistan, Türkiye ve İngiltere'dren temsilcilerin katıldığını yaszan gazete, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ın "Siyasi irade, yaratıcılık ve esneklikle bir uzlaşmaya varılabilir" sözlerini aktarıyor.

Kıbrıslı Rum ve Türk liderler Nicos Anastasiades ve Mustafa Akıncı üzerinde anlaşma baskısı olduğunu söyleyen Guardian, ara bölgede el ele tutuşarak anlaşma için eylem yapanlardan Kıbrıs Türkü Esra Aydın'ın "Bu iki adam adayı birleştirme vaadiyle seçildi. İki yıldır görüşüyorlar. Görülmemiş ilerleme sağladılar. Şimdi adım atıp anlaşmaya varmalılar" diyor.

Guardian, BM'nin de daha önce görülmemiş bir adım atarak, anlaşma olmadığı takdirde barış koruma görevine son vereceğini duyurduğunu da söylüyor.

Batılı bir diplomatın "Sabır tükeniyor" dediğini söyleyen gazete aynı diplomatın "Yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres selefinden daha sert bir tutum aldı ve bunun sonsuza kadar süremeyeceğini açıkça söyledi. BM'nin varlığını göstermesi gereken daha acil yerler var" şeklindeki sözlerine de yer veriyor.

Garantörlük anlaşmazlığı

Guardian, İngiltere ve Yunanistan'ın garantörlük sisteminin kaldırılmasını istediğini, ancak Türkiye'nin bu konuda ısrarcı olduğunu belirtiyor. Gazete ayrıca, İngiltere'nin Türkiye'yi askeri varlık yerine AB veya BM'nin komutasındaki çok taraflı bir gücün garantör rolünü oynayacağı bir formüle ikna etmeye çalıştığını vurguluyor.

Guardian Ankara'nın İsviçre'deki görüşmelerde Kıbrıs'taki asker sayısını yüzde 80 oranında azaltmayı teklif edeceğini ve tamamen asker çekmeninse gerçekçi olmadığını söyleyeceğini vurguluyor.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 13:08
  1. Guardian
  2. Kıbrıs
  3. BM
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alabaş kanserden koruyor!
    1. Alabaş kanserden koruyor!
    2. Türkiye'den Almanya'ya Erdoğan cevabı!
    3. En yüksek IQ ortalamasına sahip 10 ülke
    4. Terör örgütü YPG kendi ipini çekti :..
    5. Van’da korkutan yangın
    6. Irak ordusu, El-Nuri Camisini DEAŞ’tan..
    7. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye..
    8. Üçpınar’da hummalı çalışma
    9. 24 konteyner ve çadır kentlerde 246..
    10. Yiyecekleri karıştırıp bebeğinize..
    11. Mısır'da tüpgaza yüzde 100 zam yapıldı
    12. FETÖ/PDY terör örgütü operasyonu
    13. Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde..
    14. Gaziantep’te feci kaza: 2 ölü, 8 yaralı
    15. FETÖ'den kız öğrencilere askerle..
    16. Boğulanları kurtarmak yasak!.. İşte..
    17. Uyuşturucuya karşı pedal çevirdiler
    18. Kaldırımları işgal edenlere cezai..
    19. Eski Adalet Bakanlığı çalışanı..
    20. Ahlat’ta engelliler için park alanı..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    Cem Küçük'ün yeni adresi belli oldu
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...