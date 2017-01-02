İngiltere Savunma Bakanı: DAEŞ İngiltere’de kimyasal silah kullanabilir

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İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace, "herkesin en büyük korkusu" olarak nitelendirdiği uyarısında DAEŞ’in ülkede kitlesel bir kimyasal saldırıda bulunabileceğini açıkladı.

DAEŞ’in hali hazırda etkili olduğu Suriye ve Irak’ta kimyasal silah kullandığını açıklayan Ben Wallace, örgütün kitlesel saldırılara açık olduğunu ve mümkün olduğunca çok insana zarar vermek istediklerini vurguladı.



Reina’da yaşanan terör saldırısı sonrasında konuşan bakan, DAEŞ elemanlarının İngiltere’de de kitle saldırıları gerçekleştirebileceğini açıkladı.

DAEŞ’in Irak ve Suriye’de gerilemesiyle örgüt üyelerinin Avrupa’ya döndüğünü ve bunun İngiltere için büyük bir tehlike oluşturduğunu açıklayan Wallace, Brüksel, Nice ve Berlin’de gerçekleşen saldırıları hatırlatarak örgütün kimyasal silah kullanmak için herhangi bir ahlaki bariyeri bulunmadığını ifade etti.

İstatistiklere göre yaklaşık 800 İngiliz vatandaşının Suriye'de savaşmaya gittiği ve hemen hemen yarısının geri döndüğü tahmin edilirken, 100 kişinin ise savaşta öldüğü düşünülüyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne göre DAEŞ 2015’in Ağustos ayında, Suriye’nin Mare kasabasında hardal gazı saldırısı yapmıştı.