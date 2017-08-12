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İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk haftaya kötü başladı

İngiltere Premier Lig'in ilk hafta mücadelesinde Liverpool, konuk olduğu Watford ile 3-3 berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:06
İngiltere Premier Lig'de Liverpool ilk haftaya kötü başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Watford ile 3-3 berabere kaldı. Vicarage Road'da oynanan mücadeleye hızlı başlayan taraf, 8. dakikada Stefano Okaka ile ağları sarsarak 1-0 öne geçen ev sahibi Watford oldu.

ASİST EMRE'DEN GOL MANE'DEN

Livepool'un Türk asıllı Alman oyuncusu Emre Can'ın asistini iyi değerlendiren Sadio Mane, 29. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Watford, 32. dakikada Abdoulaye Doucoure'nin kaydettiği golle soyunma odasına 2-1 önde girdi.

YENİ TRANSFER GÖZ DOLDURDU

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Liverpool, 55. dakikada penaltıdan Roberto Firmino, 57. dakikada ise yeni transferi Mısırlı Mohamed Salah ile fileleri havalandırarak mücadelede 3-2 öne geçti.

1 PUANA RAZI OLDU

Karşılaşmanın son dakikalarında rakibine üstünlük kuran Watford, 90+3'üncü dakikada Miguel Britos'un golüyle skoru 3-3'e getirdi ve ilk hafta mücadelesinde taraflar 1 puana razı oldu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:06
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