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İngiltere parlamentosunda büyük rezalet!

İngiliz parlamentosunda, 6 aylık süreçte en az 24 bin kez parlamento içerisinden müstehcen içerikli sitelere giriş yapılma girişiminde bulunulduğu ortaya çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 09:48
İngiltere parlamentosunda büyük rezalet!

İngiltere parlamentosunda ortaya çıkan taciz olaylarının üstü kapatılırken bu sefer de ortaya 'porno' skandalları çıktı.

Resmi verilere göre, genel seçimden bu yana Parlamentonun Evlerinde pornografik sitelere girmek için 24 binin üzerinde girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

24 BİNDEN FAZLA ERİŞİM TEŞEBBÜSÜ

İngiltere'de gerçekleştirilen seçimler sonrasının baz alındığı veri trafiği incelemelerinde Haziran ayından 2018 yılının Ocak ayına kadar geçen süreçte milletvekillerinin, meclis internetine bağlı bilgisayarlardan, milletvekillerinin 24 bin kez parlamentoda porno sitelere girdiği ortaya çıktı.

LORTLAR KAMARASINDAN 9 BİN 500 KEZ GİRİŞ

Araştırmanın ortaya çıkarttığı skandal bununla da sınırlı kalmadı. Parlamento'da 6 aylık süre içerisinde 24 kez erişim teşebbüsü edilen porno sitelerine Lortlar Kamarası'ndan yalnızca bir ay içerisinde 9 bin 500 kere giriş yapıldığı ortaya çıktı.

PARLAMENTO GURUR DUYUYOR

Konuya ilişkin Lortlar Kamarası'ndan bir açıklama yapılmazken, parlamentonun veri güvenliği uzmanları bu rakamın başarılı olduğunu, geçtiğimiz yıl içerisinde rakamın 200 bin seviyesinde olduğunu belirtti. Yeni sistemlerin, güvenlik birimlerine entegre edilmesi ile sayının daha da düşeceğine inanıyorlar.

Öte yandan bu analiz sosyal medyada eleştiri konusu oldu. Brexit konusunda atılım bekleyen İngilizler, ilgilenilmesi gereken türlü konuların bulunduğu gündemde milletvekillerinin böyle bir konu ile gündeme gelmesine tepki gösterdi.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 09:48
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