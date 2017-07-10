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İngiltere parlamentosu boşaltıldı

Reuters haber ajansı son dakika olarak geçti. İngiltere parlamentosu yangın alarmıyla boşaltıldı. Görgü tanıklarına göre insanlar yeniden binaya giriyor.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:09
İngiltere parlamentosu boşaltıldı

İngiltere parlamentosu verilen yangın alarmı sonucu boşaltıldı. 

İngiltere parlamentosu yanfın alarmı sebebiyle boşaltıldı. Ancak görgü tanıklarına göre insanlar yeniden binaya girmeye başladı. 

Londra itfaiye servisindne yapılan açıklamaya göre yangın alarmının ardından itfaiyeye herhangi bir çağrı gelmedi.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 13:09
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