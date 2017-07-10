İngiltere parlamentosu boşaltıldı

İngiltere parlamentosu verilen yangın alarmı sonucu boşaltıldı.

İngiltere parlamentosu yanfın alarmı sebebiyle boşaltıldı. Ancak görgü tanıklarına göre insanlar yeniden binaya girmeye başladı.

Londra itfaiye servisindne yapılan açıklamaya göre yangın alarmının ardından itfaiyeye herhangi bir çağrı gelmedi.