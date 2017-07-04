İngiltere: O ülkeye bedel ödetmek için...

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu füze denemesi, Kuzey Kore'nin komşularına, özellikle dostumuz ve müttefikimiz olan Japonya ve Güney Kore'ye yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğunun hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.

Atılan füzenin çeşitliliğine bakılmaksızın bu tür demelerin hepsinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan İngiliz Bakan, bu konunun önümüzdeki günlerde G20 Zirvesi'nde ve de BM'de gündeme gelmesinin beklendiğini aktardı.

Johnson, "Uluslararası toplum, bu rejimin bir bedel ödemesi için çabalarını iki katına çıkarmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. Denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 09.40'ta Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattığı duyurulmuştu.