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İngiltere: O ülkeye bedel ödetmek için...

İngiltere, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği son füze denemesini tepkiyle karşıladı. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, 'Uluslararası toplum, bu rejimin bir bedel ödemesi için çabalarını iki katına çıkarmalıdır' dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 19:41
İngiltere: O ülkeye bedel ödetmek için...

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, bölgedeki son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu füze denemesi, Kuzey Kore'nin komşularına, özellikle dostumuz ve müttefikimiz olan Japonya ve Güney Kore'ye yönelik ciddi bir tehlike oluşturduğunun hatırlatıcısıdır." ifadesini kullandı.

Atılan füzenin çeşitliliğine bakılmaksızın bu tür demelerin hepsinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiğini vurgulayan İngiliz Bakan, bu konunun önümüzdeki günlerde G20 Zirvesi'nde ve de BM'de gündeme gelmesinin beklendiğini aktardı.

Johnson, "Uluslararası toplum, bu rejimin bir bedel ödemesi için çabalarını iki katına çıkarmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin resmi yayın organı KCNA'nın haberinde, Kuzey Kore'nin uzun menzilli kıtalararası balistik füze denemesi yaptığı ve denemenin başarılı olduğu belirtilmişti. Haberde, fırlatılan Hwasong-14 füzesinin 2 bin 802 kilometre irtifaya ulaştığı ve 39 dakika havada kaldığı iddia edilmişti. Denemenin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un gözetiminde gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından bu sabah yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, yerel saatle 09.40'ta Kuzey Pyongan kenti yakınlarındaki Banghyon askeri üssünden füze fırlattığı duyurulmuştu. 

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 19:41
  1. Kuzey Kore
  2. Kore Genelkurmay Başkanlığı
  3. G20 Zirvesi
  • turkturk33 dk önce
    BIZIM ICIN TEHLIKE ISE UNIVERSITELERDE NASIL KENEFEKIMLERLE MICACAKLARINI UGRASACAKLARINA TURK GENCLERIDE DENESIN FUZE. UGRASSIN. AMA NEREDE TURK GENCLIGI NASIL KIMINL EMICACAKALR ONA BAKIYORLAR.
  • Yildirim kemalYildirim kemal1 sa önce
    Bu füzeler yanlız Amerika ve İngiltere için tehlike ne japonyaiçin nede çinkıvırma ali ihsanın torunudirek deki bizim için tehlike
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