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İngiltere o ülkeye asker yolluyor

Irak'ı ziyaret eden İngiliz Savunma Bakanı Gavin Williamson, Iraklı mevkidaşı İrfan el-Hiyali ile iki ülke askeri ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda anlaştı

05 Ocak 2018 Cuma 16:18
İngiltere o ülkeye asker yolluyor

Irak ile İngiltere arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı bildirildi.

ABD başta olmak üzere pek çok Batı ülkesibnin bir yandan İran'a düşmanlık açıklamaları yaparken öte yandan İran destekli örgütleri görmezden gelerek İran kontrolündeki devletlere askeri destek sağlamaları aradaki çatışma ilişkisiyle ilgili şüphelere neden oluyor. Pek çok gözlemci Batı ülkelerinin İslâm dünyasında artan İran etkisinden menun olduğunu düşünüyor.

Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat'ı ziyaret eden İngiliz Savunma Bakanı  Williamson, Iraklı mevkidaşı İrfan Hiyali ile bir araya geldi.

Açıklamada, Hiyali ve Williamson'un iki ülke askeri ilişkilerinin geliştirilmesi hususunda anlaşma imzaladığı belirtildi. Görüşmede ayrıca Irak ordusunun eğitimi, silahlandırılması, güvenlik ve istihbarat alanında iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması yönünde karar alındı.

Dün Kuveyt'te görüşmelerde bulunan İngiltere Savunma Bakanı Williamson bugün Bağdat'a gelmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de geçen yıl 29 Kasım'da Bağdat'ı ziyaret etmişti.

Mepa News, AA

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 16:18
  1. iran
  2. İngiltere Başbakanı Theresa May
  3. Kuveyt'
  4. ABD
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