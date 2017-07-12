İngiltere o ismin radyo programlarını yasakladı

El Kaide'nin üst düzey isimlerinden olan ve ABD'nin 2011 yılında düzenlediği bir hava saldırısında hayatını kaybeden Enver Evlaki'nin 25 saatlik sohbetlerini ve konuşmalarını yayınlayan bir radyo kanalı İngiltere tarafından kapatıldı.

İman FM'in yayınladığı Evlaki konuşmalarının "Müslüman toplumunu Müslüman olmayanlara karşı şiddet eylemleri düzenlemeye teşvik edici içeriği" nedeniyle radyonun yayın lisansının iptaline karar verildi.



Evlaki'nin konuşmalarını yayınlayan radyonun sahibine savunma için süre verildi. Kanalın sahibi söz konusu sohbetlerin içerğinden haberdar olmadığını ifade etti.



Evlaki'nin konuşmasında tepki çeken kısmın Enfal suresi'nin 60. ayetinde yer alan "Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın" ifadesini açıkladığı bölüm olduğu ifade edildi.

Enver Evlaki kimdir?

Enver Evlaki 1971 yılında ABD’nin New Mexico eyaletinde doğdu. Yemen'de tanınmış bir aileye mensup olan Evlaki'nin babası, Yemen'in eski tarım bakanlarındandır. Yedi yaşına kadar Amerika'da yaşayan Enver El Evlaki, daha sonra ailesiyle Yemen'e dönerek İslami eğitim almaya başladı. 1991 yılında inşaat mühendisliği okumak üzere Yemen Hükümetinin verdiği bursla ABD’ye döndü. Öğrenciliği sırasında Müslüman Öğrenciler Birliği’nin başkanlığını yaptı. San Diego Üniversitesi’nde Eğitim Liderliği yüksek lisansı ve George Washington Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları doktorası yaptı.



Bu dönemlerde İslami çalışmalarına da başlayan Evlaki, 1994 yılında Denver İslam Cemaati'nde imamlık yapmaya başladı. Daha sonra Colorado, California, Washington ve Virginia eyaletlerinde de imamlık yaptı.

11 Eylül sonrası İngiltere'ye gitti

11 Eylül 2001’deki Manhattan’daki Dünya Ticaret Merkezi’ne olan saldırı ile birlikte ülkedeki diğer Müslümanlarla beraber Evlaki’ye olan baskılar da arttı ve 2002 yılında İngiltere’ye gitmek zorunda kaldı. Burada da çalışmalarına ara vermeyen Enver Evlaki, Müslüman gençlerden büyük rağbet gören dersler verdi. İngiltere’de verdiği vaazlar çok büyük yankılar yapsa da, daha köklü çalışmalar yapmaya karar veren Enver Evlaki, 2004 yılının başlarında eşi ve çocuklarıyla birlikte Yemen'e geri dönüş yaptı ve güneydeki Şebva vilayetine yerleşti.



2006 yılında El Kaide bağlantısı suçlamasıyla Yemen’de tutuklanan Evlaki, 2007 yılında aşiretinin araya girmesiyle 18 ay sonra serbest bırakıldı.



Evlaki'nin verdiği derslerden etkilenerek saldırı gerçekleştiren onlarca kişinin olduğu iddiaları ortaya atıldı. 2009 yılında Amerika’nın Fort Hood Askeri Üssü'nde 13 Amerikan askerini öldüren Binbaşı Nidal Malik Hasan adlı askeri psikiyatrın, Evlaki'den, elektronik posta yoluyla dini tavsiyeler aldığı ortaya çıktı.

"Müslüman olduğum için suçlanıyorum"

El Cezire’ye verdiği bir röportajda, El Cezire muhabirinin “Washington Post ve Wall Street Journal gazeteleri CIA ajanlarının sizi muhtemel bir insansız uçak saldırısıyla öldürme hesapları yaptığını iddia etti. Amerikalılar sizi neden öldürmek istiyor?” sorusuna Evlaki, şöyle cevap veriyordu: “Çünkü ben bir Müslümanım ve İslam’la şereflendim. Bana yöneltilen suçlama Nidal Hasan, Ömer Faruk ve bazı 11 Eylül saldırganlarını teşvik etmem. Şu anda ABD beni 14 ayrı olaydan dolayı suçluyor. Bütün bunlar bizi susturma gayretlerinin bir parçasıdır ki bu ses, İslam ümmetinin haklarını savunma çağrısıdır. Onlar, onur ve adalet talebini reddediyorlar ve İslam ümmetinin boyun eğmesini ve zilleti kabul etmesini istiyorlar. Onlar, demokratik ve barışçıl İslam’ı, Amerikan İslam’ını pazarlamak istiyorlar. Bu (sahte) İslam, işbirlikçi ve hain olsalar bile yöneticilere itaati öngörüyor. Onlar işgalleri tanıyan ve tepki vermeyen bir İslam’ı istiyorlar. Onlar; şeriatın, cihadın ve İslam hilafetinin olmadığı bir İslam’ı istiyor. Bizler ise cihadın ve şeriat kurallarının olduğu bir İslam’ı,Muhammed aleyhisselam’a gönderilmiş hakiki İslam’ı istiyoruz. Bu gerçek İslam’ı kabul eden herkesi öldürüyor, hapsediyor ya da medya lincine tabi tutuyorlar.”



ABD'ye ait bir insansız hava aracı, 2011’in Mayıs ayında Enver Evlaki'ye yönelik bir operasyon düzenlemiş ancak El Evlaki bu saldırıdan sağ kurtulmuştu.

ABD'nin Evlaki ailesine yönelik saldırıları

30 Eylül 2011 günü Evlaki, arabayla hareket halindeyken Amerikan insansız uçaklarının hedefi olarak öldürüldü. Evlaki ailesine yönelik saldırılar bununla son bulmadı. ABD uçakları 14 Ekim 2011'de Enver Evlaki'nin oğlu olan 16 yaşındaki ABD vatandaşı Abdurrahman Evlaki'yi bombalayarak öldürdü. 29 Ocak 2017 tarihinde da Evlaki'nin 8 yaşındaki kızı Nevar da ABD'nin bölgeye düzelendiği bir baskında yakın mesafeden vurularak öldürüldü.



Evlaki'nin dersleri hala daha küresel cihat yanlısı olan yahut olmayan birçok Müslüman arasında oldukça popüler.