İngiltere: Müslümanların dönmesi için...

Bangladeş ziyareti kapsamında Cox's Bazar'daki sığınmacı kampını ziyaret eden Johnson, burada Arakanlı Müslümanların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu, sadece bir insani yardım sorunu değil, siyasi bir çözüm bulma meselesidir." ifadesini kullanan Johnson, Myanmar’da, Arakanlı Müslümanların güvenli ve onurlu dönüşüne imkan verecek koşulları oluşturmak gerektiğini vurguladı.

Johnson, "Bu insanların istediği budur. Geri dönmek istiyorlar ama kendilerini güvende hissetmiyorlar." diye konuştu.

Öte yandan Johnson’ın Bangladeş temasları kapsamında dün akşam Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina ve Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Hassan Mahmud Ali ile bir araya geldiği bildirildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Johnson ile Hasina görüşmesinde Bangladeş’in de üyesi olduğu İngiliz Milletler Topluluğunun nisan ayında Londra’da yapılacak zirvesi ile İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının ardından ikili ilişkiler için açılacak yeni imkanların ele alındığı kaydedildi.

Johnson’ın Bangladeşli mevkidaşı ile görüşmesinde ise bu ülkeye sığınan Arakanlı Müslümanların Myanmar’a dönüşüne uygun koşulların oluşturulması konusunun değerlendirildiği bildirildi.

Bakan Johnson bölge ziyareti kapsamında bugün Myanmar’a geçerek Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelecek. Johnson'ın Arakan'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Myanmar'dan Tayland'a geçecek İngiliz Bakan burada da Başbakan Prayut Çan-oça ile görüşecek.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARIN EVE DÖNÜŞ BİLMECESİ

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda olsalar da 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.