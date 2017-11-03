Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Bir miktar acı duyulacak...

BOE Yardımcısı Broadbent, yeni faiz adımları atılacağını belirterek ''Bir miktar acı duyulacak. Bu parasal politikanın çalışma şekillerinden biri" dedi.

03 Kasım 2017 Cuma 15:51
İngiltere Merkez Bankası'ndan flaş açıklama: Bir miktar acı duyulacak...

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, bankanın faiz artışının ılımlı olduğunu belirterek enflasyonun rayına oturtulması için ilerleyen dönemde yeni faiz adımlarının atılabileceğini söyledi.

BBC Radyo 4’e bankanın yaptığı politika faiz artışını değerlendiren Broadbent, politika faizi artışının konut kredisi kullanan tüketicileri etkileyeceğini fakat bu etkinin sınırlı olacağını belirtti.

Broadbent, ülkede reel gelir artışının eylül ayında yüzde 3 seviyesine ulaşan enflasyonun gerisinde kalması nedeniyle halihazırda zorlanan tüketicilerin faiz artışının borçlarına yansımasınından dolayı bir miktar olumsuz etkileneceğini belirtti.

Broadbent, “Bir miktar acı duyulacak. Bu parasal politikanın çalışma şekillerinden biri. Eşit şekilde bu etki kapsamı içerisinde tutulmalı. Mortgage kredisiyle satın alınan evlerin yaklaşık üçte birinde ev sahipleri yaşıyor. Borçların faiz ödemesi, hane halkı gelirlerine kıyasla şu ana kadarki en düşük seviyede. Bu faiz artışı ılımlı bir artış.” ifadelerini kullandı.

 Yeni faiz artırımı adımları gelebilir

 Bankanın enflasyonu hedeflenen yüzde 2 seviyesine çekebilmesi için faiz artışı yönünde yeni adımların atılması gerekebileceğini belirten Broadbent, “Mevcut görünüme bakıldığında, enflasyonun tekrar rayına oturtulabilmesi için ekonomiyi desteklemeye devam ederken birkaç faiz artışı daha yapmamız gerekebilir. Bu bir söz değil. Hiçbir zaman bu bir söz olamaz.” dedi.

 İngiltere Merkez Bankası dün politika faizini tüm zamanların en düşük seviyesinde olan yüzde 0,25’ten yüzde 0,50'ye çıkardığını açıklamıştı. Para Politikası Kurulu faiz artırım kararını 2’ye karşı 7 oyla alırken, bankanın varlık alım hedefi 435 milyar sterlin seviyesinde bırakılmıştı.

Faiz artırımının gerekçelerini sıralayan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, “İşsizlik 42 yılın en düşük seviyesindeyken, enflasyon hedefimizin üzerinde seyrederken, ekonomi yeni ve daha düşük olan hız limitinin üzerinde büyüme kaydederken gazdan ayağımızı hafifçe çekme zamanı geldi. Bu, enflasyonu yüzde 2 seviyesine doğru çekmemize yardımcı olacak.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:51
  1. İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BİM'den ucuz et açıklaması
    1. BİM'den ucuz et açıklaması
    2. Altından tarihi rekor!
    3. 4 liraya bu arabayı kazandı
    4. Cüneyt Çakır: Gelse de kurtulsak
    5. Soğuk hava balıkçıları sevindirdi
    6. O ülkelerden acil durum tatbikatı
    7. Başbakan açıkladı: 1-2 gün içinde...
    8. Amerika'da küçük uçak gölete iniş yaptı
    9. Asansörün halatı koptu, 8. kattan..
    10. Serbes'in yaptığı kazada görgü tanığı..
    11. Ankara'da 400 yıllık tarihi ev kül oldu
    12. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
    13. HSK'dan 4 yeni ihtisas mahkemesi daha
    14. İzmir’de silahlı çatışma! Ölü ve..
    15. Esed rejimi, bölgeye yabancı milisler..
    16. 13 bin 104 kişiyi işkenceyle öldürdü
    17. Down sendromlu yüzücüler rekor kırdı
    18. Beşiktaş, Ukrayna'ya gidiyor
    19. Türkiye göndermişti, Rusya limanda el..
    20. Almanya’da 30 bin kişi kayıp
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    Irak’tan Türkiye’ye iki güzel haber… Peş peşe geldi
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor?
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Barzani ağzındaki baklayı çıkardı: Türkiye sınırına...
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm
    Aselsan'dan teröristlerin sızmalarına karşı önemli çözüm