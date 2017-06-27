İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e 6 milyon sterlin zam

Kraliçe'nin çalışanlarının maaşlarını ödeyen, resmi seyahat giderlerini karşılayan ve sarayların bakım masraflarını ödeyen kurum olan 'Sovereign Grant,' 2018-2019 yılında bu giderlerin 82.2 milyon pound olacağını bildirdi.

Kraliyet Hazinesi 2016-2017 yılında gelirlerinin 24.7 milyon sterlin artarak 328.8 milyon sterlin yükseldiğini açıkladı. Söz konusu yükselişin İngiltere Kraliçesi'nin maaşına da yansıyacağı belirtildi.