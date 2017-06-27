İngiltere Kraliçesi Elizabeth'e 6 milyon sterlin zam
İngiltere'de kamu tarafından finanse edilen Kraliyet Hazinesi, son süreçte kârının önemli ölçüde arttığını duyururken, bunun Kraliçe'nin aldığı paraya da yansıyacağı ifade edildi. BBC News'ın haberine göre, Kraliçe'nin maaşına 6 milyon sterlin (26 milyon TL) zam yapılacak.27 Haziran 2017 Salı 18:22
Kraliçe'nin çalışanlarının maaşlarını ödeyen, resmi seyahat giderlerini karşılayan ve sarayların bakım masraflarını ödeyen kurum olan 'Sovereign Grant,' 2018-2019 yılında bu giderlerin 82.2 milyon pound olacağını bildirdi.
Kraliyet Hazinesi 2016-2017 yılında gelirlerinin 24.7 milyon sterlin artarak 328.8 milyon sterlin yükseldiğini açıkladı. Söz konusu yükselişin İngiltere Kraliçesi'nin maaşına da yansıyacağı belirtildi.