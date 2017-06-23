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İngiltere: Kimse gitmek zorunda kalmayacak

Brexit ile birlikte İngiltere'de yaşayan 3 milyon Avrupa vatandaşının akıbetinin ne olacağı henüz kesinleşmemişken İngiltere Başbakanı Theresa May’den açıklama geldi.

23 Haziran 2017 Cuma 16:23
İngiltere: Kimse gitmek zorunda kalmayacak

Başbakan May, İngiltere’de yaşayan 3.2 milyon Avrupa vatandaşının Brexit’den sonra İngiltere’den ayrılmak zorunda kalmamaları için elinden gelen en iyi çözümü sunacağı sözü verdi.

Başbakan May, Brüksel’deki zirvede İngiltere’de beş yıldan fazla bir süredir yaşayan Avrupalı göçmenlere sağlık, eğitim ve diğer haklardan yararlanabilecekleri yeni bir oturum statüsü verileceğinin müjdesini verdi.

'KİMSE GİTMEK ZORUNDA KALMAYACAK'

May, bu sabah gazetecilere yaptığı açıklamada ‘’hiç kimse gitmek zorunda kalmayacak. Aileleri birbirinden ayrılırken görmeyeceğiz’’ dedi.

Başbakan May, hükümetinin İngiltere’deki 3 milyon Avrupa vatandaşı için 'çok adil ve çok ciddi bir teklif’' hazırladığını da dile getirdi.

Ancak May’in bu vaadi Avrupa ülkelerinde yaşayan yaklaşık 1.2 milyon İngiliz vatandaşının da aynı şartlara sahip olmasına bağlı.
İngiltere’de yaşayan Avrupalılarla Avrupa’da yaşayan İngiliz vatandaşlarının durumu Brexit müzakerelerinin en önemli konusunu oluşturuyor.

'İYİ BİR BAŞLANGIÇ'

Söz konusu anlaşma ile ilgili kapsamlı bir açıklamanın Pazartesi yapılması beklenirken Almanya Başbakanı Angela Merkel, şu ana kadar açıklanan anlaşma şartlarını 'iyi bir başlangıç' olarak nitelendirdi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 16:23
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