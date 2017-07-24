İngiltere: Katar'a yaptırımları durdurun!

Münübe Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargoyu bitirmeleri ile ilgili görüşmek için Körfez ülkelerine bir dizi ziyaret düzenlemesiyle beraber, İngiltere'den de Katar'a uygulanan yaptırımların sonlandırılması için çağrı geldi. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Katar Emiri'nin Körfez ülkelerine diyalog çağrısında bulunmasını desteklediğini belirterek, "Katar'a uygulanan yaptırımların en kısa sürede bitirilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi. Bölgedeki müttefiklerinin yaşadığı sorunların çözümü için İngiltere olarak her zaman yardıma hazır olduklarını vurgulayan Johnson, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın Katar Emiri'nin diyalog çağrısına cevap vermek için önemli bir adım atmasını bekliyoruz" diye konuştu. Suudi Arabistan'da da, Katar spor kanallarından birinin yayınının başlamasıyla, "Katar'a uygulanan ambargo kaldırılıyor mu" sorularının akla gelmesi üzerine, Suudi Arabistan Kraliyet Sözcülüğü'nden teknik bir arıza nedeniyle yayının başladığı, fakat kısa sürede yayının tekrar kesileceği açıklaması geldi.