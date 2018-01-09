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İngiltere Eğitim Bakanı istifa etti

İngiltereEğitim Bakanı Justine Greening görevinden  istifa etti.

09 Ocak 2018 Salı 07:56
İngiltere Eğitim Bakanı istifa etti

İngiliz basını, Başbakan Theresa May'in dünkü kabine değişikliğinde  teklif edilen İş ve Emeklilik Bakanlığı görevini kabul etmemesinin ardından  Greening'in istifasını sunduğunu yazdı.

Greening istifa dilekçesinde, gençlerin gelişmesi ve eşit haklar elde  etmesine yönelik çalışmalarını hükümet dışından sürdüreceğini bildirdi.

Justine Greening'den boşalan Eğitim Bakanlığı koltuğuna Damian Hinds  getirildi.

Kabine değişikliği devam ediyor

Geçen yılı peş peşe gelen 3 istifayla kapatan Theresa May  başbakanlığındaki hükümette dün değişikliğe gidilmişti.

Başbakan May, Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı Boris  Johnson, İçişleri Bakanı Amber Rudd, Brexit Bakanı David Davis ile Savunma Bakanı  Gavin Williamson'ı görevlerinde tutmuştu.

 Bakanlar Kuruluna yapılan ilk atamada, adı cinsel taciz iddialarına  karıştığı için Aralık 2017'de istifa etmek zorunda kalan Damian Green'in yerine  Başbakan Yardımcılığı görevine Adalet Bakanı David Lidington getirilmiş, ondan  boşalan koltuğa ise David Gauke atanmıştı.

Theresa May, Brandon Lewis'i Devlet Bakanlığına atamış, Toplumlar ve  Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid'in görev alanına İskan Bakanlığını da  eklemişti.

Değişiklikler kapsamında, ülkedeki hastanelerde ve ambulans servisinde  son haftalarda yaşanan ve kriz boyutuna ulaşan aksaklılardan dolayı muhalefetin  hedefinde bulunan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın görev alanına ise Sosyal Hizmet  Bakanlığı ilave edilmişti.

James Brokenshire'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dün sabah  istifa ettiği Kuzey İrlanda Bakanlığına da Karen Bradley getirilmişti.

Kabinedeki değişikliklere bugün de devam edeceği belirtilen May'in,  Avrupa Birliği (AB) ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varılamaması ihtimalini de  göz önüne alarak, "Anlaşmasız Brexit" senaryosuna yönelik de bu adla bir bakanlık  ihdas etmesi bekleniyor.

2017 yılındaki istifalar

Savunma Bakanı Michael Fallon ile Başbakan Yardımcısı Green, geçen  yılın sonuna doğru bir ay arayla istifalarını vermişti. Kabineyi sarsan bir olay  da Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel'in İsrailli yetkililerle yaptığı  izinsiz görüşmelerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmek zorunda kalmasıyla  yaşanmıştı.

Theresa May, nisan ayında erken seçim kararı almış, 2017'nin haziran  ayında yapılan seçimde tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa  ulaşamamıştı. May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağcı partisi Demokratik Birlik  Partisinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.

Önceki yıl yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı alan İngiltere,  Brexit sürecini 29 Mart'ta resmen başlatmıştı. İngiltere ile AB arasında geçen  yıl haziran ayından beri yürütülen Brexit müzakerelerinde aralık ayında temel  konularda bir anlaşmaya varılmış, tarafların Brexit sonrası ilişkilerini ele  alacakları ikinci aşamaya bu yıl geçilmesi kararlaştırılmıştı.

İngiltere ile AB arasında her konuda anlaşmaya varılması halinde 29  Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak ülke, 2 yıl sürmesi öngörülen bir geçiş  sürecine girecek. Herhangi bir anlaşmaya varılamaması halinde ise İngiltere aynı  tarihten itibaren AB'den otomatik olarak ayrılmış kabul edilecek.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 07:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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