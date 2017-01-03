İngiltere basın özeti: Reina saldırısı ve DEAŞ'le mücadelede gelinen dönüm noktası

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Saldırı sonrasında yaşanan gelişmeler, pek çok gazetenin birinci sayfasında ve manşetinde. Yapılan yorumlarda ve yazılan analizlerde ise iki ana konu öne çıkıyor:

-"Reina saldırısı, DEAŞin Türkiye'ye yönelik stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor" yorumu birçok gazetede var.

-DEAŞ militanlarının saldırılarda ölmektense kaçmayı tercih etmeleri yeni bir taktik olarak algılanıyor.

Times: Cihatçılar hayatta kalmaya çalışıyor

Times gazetesinde yer alan analizde hem Reina saldırısını düzenleyen saldırganın, hem de 2016'nın son günlerinde Berlin'deki Noel pazarına saldıran Anis Amri'nin üzerlerinde bomba düzeneği olmadığını, her iki saldırganın da saldırı sonrası olay yerinden kaçmaya çalıştığını yazıyor.

Gazeteye konuşan risk analizi kuruluşu GlobalStrat'tan Oliver Guitta, DEAŞ'in militanlarını tekrar saldırabilmeleri için olay yerlerinden canlı çıkarmaya çalıştığını ifade ediyor. Guitta, "Eğer kaçabilirlerse yeniden saldırabileceklerini düşünüyorlar" diyor.

Radikal örgütler ve Orta Asya ülkelerinden bu örgütlere katılanlar arasındaki bağlantıları inceleyen Gulf State Analytics şirketinden Theodore Karashik ise bu yöntemin bilinçli bir strateji değişikliği olduğunu vurgulayarak "İstihbarat servislerinin vereceği tepkileri tartıyorlar."

Karashik'e göre saldırganların arkalarında kimlik bırakmaları da bilinçli bir taktik: "Kaos yaratıyorlar ve emniyetle istihbaratın nasıl iz sürdüğünü takip ediyorlar."

Independent: 'DEAŞ Türkiye'ye savaş açtı'

Reina saldırısı sonrasında yaşanan gelişmeler Independent'ın baskı versiyonu gazetesinin manşetinde. Tam sayfa verilen manşette 'DEAŞ Türkiye'ye savaş açtı' başlığı kullanılmış.

Independent'ın savunma editörü Kim Sengupta'nın kaleme aldığı haberde, eski bir DEAŞ militanı olduğu belirtilen kişinin DEAŞ'in Türkiye'ye dair değişen bakışını nasıl aktardığı yer alıyor.

İsmi Ebu Mutassim olarak verilen eski DEAŞ militanı, örgütün Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatırken, "Liderleri sırtını İslam'a dönmüş, Müslüman bir ülke olarak görüyorlar. Amerikalılarla ve Ruslarla işbirliği yapan bir ülke olarak kabul ediyorlar" diyor.

Aynı eski militan, "DEAŞ tarafından olabilecek en kötü düşman olarak görülüyorlar. DEAŞ Türkiye'ye savaş açtı" diyor.

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Patric Cockburn ise kaleme aldığı analizde 'Hükümet ne yaparsa yapsın saldırılar devam edecek gibi gözüküyor. DEAŞ'in ülkedeki yapılanması güçlü' diyor:

"DEAŞ ülke içerisindeki militanlarını kullanabilir ya da - büyük ihtimalle Reina ya da İstanbul Havalimanı saldırılarında olduğu gibi - ülke dışından katiller getirebilir. Türkiye'deki terör saldırılarını farklı kılan hayatını kaybeden insan sayısı değil. Bağdat'ta her ay daha fazla insan DEAŞ tarafından öldürülüyor. Saldırıları çok sayıda farklı örgütün düzenlemesiyse, Türkiye'ye özgü bir durum. Hem PKK hem de DEAŞ'in Suriye ve Irak'ta güçlü fiilen devlet benzeri yapılanmaları var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de ilerlemeye devam ederek DEAŞ ve YPG'yi ezeceğini söylüyor. Türk birlikleri el Bab'a iyice yaklaşmış durumda. Ancak ciddi bir direnişle karşılaşmış durumdalar ve kayıplar veriliyor. Erdoğan ne kadar sert açıklamalar yaparsa yapsın giderek Suriye'de kesin zaferle çıkamayacağı bir savaşın içine sürükleniyor."

Daily Telegraph: DEAŞ Türkiye'deki saldırıları üstlenmeye başladı

Daily Telegraph gazetesindeki haberdeyse DEAŞ'in genellikle Türkiye'deki saldırılarını üstlenmediği ifade ediliyor ve "Ancak son iki saldırıda açıkça üstlenmeler geldi" deniyor:

"Analistler, DEAŞ'in Türkiye'deki saldırıları üstlenmeme nedenini, Sünni tabanını rahatsız etmek istememesi olarak açıklıyordu. Ancak Fırat Kalkanı ile birlikte Türk tankları Suriye'ye girince DEAŞ ve Ankara arasında açıktan çatışma başlamış oldu."

Gazete, DEAŞ'in Reina saldırısını üstlenmesini 'Cihatçıların Türkiye'ye bakış açısı konusunda önemli bir dönüm noktası' olarak yorumluyor.

Financial Times: Güzel bir yıl umutları parçalandı

Financial Times gazetesinin haberinde ise "Yakın tarihinin en zor yıllarından birisini geride bırakan Türkiye'nin 2017 umutları yılın ilk saatlerinde yıkıldı" deniyor.

Daily Telegraph haberinde olduğu gibi Financial Times haberinde de gazeteye konuşan uzmanlar DEAŞ'in saldırıyı açıkça üstlenmesinin önemli bir gelişme olduğuna dikkat çekiyor.

Siyasi risk analizi şirketi Prime Source'tan Michael Horowitz, "DEAŞ'in Türkiye'ye karşı yürüttüğü savaşta yeni bir safhaya girildi. DEAŞ artık Ankara'ya açıktan saldırmak için elinde yeterli dini ve siyasi argüman bulunduğunu düşünüyor" diyor.

Guardian: Türk ordusu İstanbul katliamına yanıt verdi

Guardian gazetesindeyse Reina saldırısı sonrası Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlar kapsamında DEAŞ hedeflerini vurduğuna dikkat çekiliyor.

Haberde, Türkiye'nin daha önce de benzer saldırıların hedefi olduğu vurgulanıyor ve "DEAŞ ülkede uyanmış hücrelerinin bulunduğunu söylüyor" deniyor.