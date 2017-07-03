Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İngiltere başbakanından sürpriz Suud görüşmesi

İngiltere Başbakanı May, Suudi Arabistan'ın Birinci Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmeler ele alındı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:14
İngiltere başbakanından sürpriz Suud görüşmesi

İngiltere Başbakanı Theresa MaySuudi Arabistan'ın Birinci Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi yaptı.

İngiltere Başbakanlık Ofisinin açıklamasına göre, May ile Prens Muhammed arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki krize ilişkin gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, Başbakan May'in, Birinci Veliaht olarak ilan edilmesinden dolayı Prens Muhammed bin Selman'ı tebrik ettiği belirtildi.

"İngiltere Suudi Arabistan ile çalışmaya devam etmede hemfikir"

Açıklamaya göre, May görüşmede, yakın ikili ilişkilerin derinleştirilmesi için sabırsızlandığını dile getirdi. Görüşmede ayrıca ticaret, yatırım ve güvenlik alanlarında İngiltere'nin Suudi Arabistan ile çalışmaya devam etmesinde hemfikir olunduğu ifade edildi.

May'in görüşmede, Körfez bölgesindeki gerilime de değindiği belirtilen açıklamada, "May, tüm tarafların gerilimi hafifletmek ve Körfez İşbirliği Konseyinin birliğini yeniden sağlamak için acil adımlar atması gereğini yineledi. Başbakan, bölgedeki aşırılık ve terörizm tehdidine karşı koymak üzere Katar'ın Körfez'deki müttefikleriyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini de açıkça belirtti." ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'da Birinci Veliaht, Başbakan ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif geçen ay tüm görevlerinden azledilerek yerine Kral Selman'ın oğlu İkinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman getirilmişti.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:14
  1. ingiltere
  2. may
  3. Theresa May
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna geldi
    1. Alman basını yazdı! FETÖ yolun sonuna..
    2. Aç karnına su içmenin inanılmaz..
    3. Almanya'dan Erdoğan'a skandal yasak!..
    4. İlk kez 81 ilde denetim
    5. Ankara'nın baskısı sonuç verdi!..
    6. TSK, Afrin'de YPG'yi vurdu!
    7. MTV 2. taksit ödeme dönemi başladı
    8. Çin: Durdurulmazsa Felaket başımıza..
    9. İstanbul'da 'Yeditepe Huzur' asayiş..
    10. İngiltere başbakanından sürpriz Suud..
    11. Mahkemenin AŞTİ kararı çıktı
    12. Polis, kontrol noktasında kriz geçirip..
    13. O avrupa ülkesi ABD askerlerini geri..
    14. At eti satan işyeri kapatıldı
    15. DEAŞ sivillere saldırmaya başladı...
    16. 2 dakikada evinizdeki sıcaklığı 15..
    17. Denizli'de iki mahalle boşaltıldı
    18. O ilimiz 61 dereceyi gördü
    19. Tepkiler gelince Başörtüsü yasağı kalktı
    20. Çanakkale'deki orman yangını kısmen..
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Amerika’ya gözdağı… ‘Yerkürenin her noktasını vurabilecek füzelerimiz var’
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Kemalistlerin yeni şovmeni Kılıçdaroğlu'na destek çıktı
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Tek tek tespit edildi! İşte FETÖ’nün trol çetesinin listesi
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!
    Yürüyüşte dikkat çeken önlem!