İngiltere Başbakanı May'in tuhaf görüntüsü

Britanya Kraliyet Ailesi, Passchendaele Muharebesi'nde hayatını kaybeden İngiliz ve Alman askerlerinin Belçika'da bulunan mezarlığını ziyaret etti.

BAŞBAKAN TOKALAŞIRKEN DİZ ÇÖKTÜ

Ziyarette hazır bulunan Başbakan May, Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles, Galler Prensi William ve eşi Kate Middleton ile tokalaşırken eğildi.

Eski gösterişli ve Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan kalma geleneğe göre, Britanya Kraliçesi'nin uygun bularak dizbağı nişanı takdim ettiği kişiler diz çökebiliyor.

CORBYN DİZ ÇÖKMEYİNCE OLAY OLMUŞTU

2015 yılında, İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Kraliçe'nin önünde diz çökmesi gereken Kraliyet Danışma Meclisi'nin törenine katılmayı reddetmişti.

"SİYASETİ KRALİÇE'DEN ÜSTÜN GÖREMEZSİN"

İşçi Partisi liderinin tavrı iktidardaki Muhafazakar Parti üyeleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

Muhafazakar Parti milletvekili Alan Duncan, Corbyn'in siyaseti Kraliçe'nin üstünde tuttuğunun görüldüğünü savunarak, Corbyn'in "ciddi bir siyasi kişilik mi yoksa bir isyancı mı olduğuna karar vermesi gerektiğini" söylemişti.

Muhafazakar Partili bir başka milletvekili Keith Simpson da, "Bu davranış Kraliçe'yi küçümsemek anlamına gelir. Sonuçta kendisi anayasayı temsil etmektedir" dedi.

DİZ ÇÖKEN PRENS'E KRALİÇE'DEN FIRÇA

Geçen yıl ise, Kraliçe’nin 90. yaş günü kutlamaları kapsamında, 11 Haziran’daki Trooping the Colour (Renkleri Toplamak) etkinliğinde ilginç bir olay meydana gelmişti.

2 yaşındaki oğluyla konuşmak için diz çöken Prens William’ı eliyle dürten kraliçe, ayağa kalkmasını söylemişti.