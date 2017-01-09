İngiltere Başbakanı May: Avrupa'dan ayrılmıyoruz

Yeni yıldaki ilk canlı yayınlanan mülakatını Sky News televizyonuna veren May, İngiltere'nin "Avrupa'dan değil, Avrupa Birliği'nden ayrılmakta olduğunu" söyledi.

"AVRUPA'YI DEĞİL, AB'Yİ TERK EDİYORUZ"

"İnsanlar AB'den çıkmamıza karşın AB üyeliğinin bazı parçalarını elimizde tutmak istiyormuşuz gibi konuşuyor" ifadesini kullanan May, "AB'yi terk ediyoruz. Dışına çıkıyoruz. Artık AB'nin üyesi olmayacağız. Sorun, dışına çıktığımızda AB ile İngiltere arasında nasıl bir ilişkinin doğru olacağını bulma sorunu. Kendi sınırlarımızı ve yasalarımızı kontrol edebileceğiz" diye konuştu.

"HAYIR, KAFAMIZ HİÇ DE BULANIK DEĞİL"

Geçen hafta istifa eden İngiltere'nin AB Daimi Temsilcisi Ivan Rogers'ın hükümetin Brexit müzakereleri konusunda ‘kafasının bulanık' olduğu şeklindeki sözleri de sorulan May, "Hayır, kafamız hiç de bulanık değil" yanıtını verdi.

AB ile serbest ticaret karşılığında serbest dolaşımın verilmesi yaklaşımını yanlış bulduğunu söyleyen May, İngiltere'nin AB ile ilişkilerini yeniden düzenleyeceğini belirtti. Brexit müzakerelerinde İngiltere için en iyi koşulları elde etmeye kararlı olduğunu vurgulayan May, bunun AB'nin de yararına olacağını savundu.

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