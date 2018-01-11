İngiltere: 2042'de hepsini bitireceğiz

Hiç düşünmeden denize veya sokağa atılan bir plastik çöpün doğada kaybolma süresinin 1000 yıl olduğunu düşünülürse, plastik kullanımının azaltılması ülkelerin ilk hedefi haline gelmiş durumda.

Bu konuda bir dizi önlemler almaya hazırlanan İngiltere bu konuda ilk adımı attı ve 25 yıllık bir çevre planıyla 2042 yılına kadar plastiği tamamen ortadan kaldırma hedefini koydu.

25 yıllık çevre planını Başbakan Theresa May canlı yayında açıkladı. May'in planı, süpermarketlerdeki torbalar, gıda ambalajları ve tek kullanımlık plastik pipetler gibi ülkeyi ve denizlerini kirleten plastik maddelerden kurtulmayı amaçlıyor.

İŞTE 25 YILLIK TARİHİ PLANIN GETİRDİKLERİ

TORBALARDAN 5 PENİ ÜCRET

Üç yıl önce vaat edilen 25 yıllık plan ayrıca süpermarketlerin, ambalajsız mamuller için "plastiksiz koridorlar" kurmalarını istiyor ve tüm İngiliz perakendecilerde torbalardan 5 penilik ücret (25 kuruş) talep etme planlarını uzatmayı onaylıyor.

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İmalatçıların küçük plastik parçaları kozmetik ve yüz süngeri, diş macunu, duş jeli gibi kişisel bakım ürünlerine eklemelerine engel olacak olan karar, zararlı plastik ürünler konusunda "dünyanın en zorlayıcı yasalarından biri" olarak görülüyor.

Uzmanlara göre Birleşik Krallık'ın getirdiği bu yasak, her yıl milyarlarca plastik parçanın okyanuslara ulaşmasını durduracak. Birleşik Krallık'ın plastikle mücadelede küresel ortama öncülük ettiğini ve dünyanın en zor yasalarından birini tamamladığını gösteriyor.

2042 PLANI İÇİN UYGULANACAK ADIMLAR

Theresa May plastik atık konusunda artan endişe ile ilgili olarak konuşmasında: "Geçmişteki çevremize yapılan hasarların bir kısmına şimdi korkuyla bakıyoruz. Örneğin, zehirli kimyasalların, nehirlere dökülmesinin ne kadar doğru olduğu merak edilen bir şey. Gelecek yıllarda da insanlar bizim şuanda bu kadar fazla plastik üretimine nasıl onay verdiğimizi merak edecek." diyecek.

Plastik atıkları ortadan kaldırmak için yapılması "teknolojik, çevresel ve ekonomik açıdan pratik" olan 2042 planının bir dizi adımla uygulamaya konması bekleniyor.

Hükümet aynı zamanda endüstriyi ürünlerinin çevresel etkileri için daha fazla sorumluluk almaya ve geri dönüşümünü kolaylaştırmaya teşvik edecek.

MAY'İN PLANI BAZI KESİMLER TARAFINDAN ELEŞTİRİLDİ

Ancak May'in planı bazı çevre gruplarından ters bir tepki gördü. Önde gelen bir çevre organizasyonu, planı "aciliyet ve ayrıntıdan yoksun" olarak eleştirirken, bir diğeri ise "bu kararın bu kadar uzun süre bekleyemeyeceğini" söyledi.

Araştırmalar, 1950'lerden bu yana 8,3 milyar ton plastik üretildiğini, acil eylem yapmaksızın 2050 yılına kadar 34 milyar ton olmasının muhtemel olduğunu tahmin etmektedir.

Yalnızca İngiltere'de, son Büyük Britanya sahil temizliği sırasında, Deniz Koruma Derneği, her 100 metre uzunluğundaki plajda 718 adet çöp buldu, yiyecek ve içecek çöpleri en az beşte birini oluşturuyordu.

Dünya Dostları Derneği CEO'su Craig Bennett, "25 yıllık bir plana açıkça ihtiyaç duyuluyor, ancak hızlanan bir çevre kriziyle yüz yüze kalan, hayatımızı, sağlığımızı, gezegenimizi tehdit eden konuları ele almak için acil eylemi bekleyemeyiz. Eğer Theresa May çevreyi savunmak istiyorsa, önümüzdeki birkaç hafta ve aylarda hükümetinin cesur önlemlerini alması gerekir." dedi