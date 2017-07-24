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İngiltere: 15 Temmuz'un arkasında Gülen var

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu söyledi. 13 Temmuz'da başlayan May'in göreve gelmesinden iki gün sonra Türkiye'de yaşanan olaylar karşısında "Türk hükümetine tam destek verin" dediğini söyledi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:32
İngiltere: 15 Temmuz'un arkasında Gülen var

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu söyledi. 13 Temmuz'da başlayan May'in göreve gelmesinden iki gün sonra Türkiye'de yaşanan olaylar karşısında "Türk hükümetine tam destek verin" dediğini söyledi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Moore, "Türkiye FETÖ'yü 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında olan bir ülke olarak görüyor, İngiltere de böyle görüyor mu?" sorusuna Gülen yapılanmasını bir "terörist örgüt" olarak tanımadıklarını çünkü bunun için belirli bir süreç gerektiğini söyleyerek yanıt verdi ve ekledi:

"Fakat bu önemli değil, bu darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu iyi biliyoruz."

"Türkiye'nin yanındayız"

İngiltere'de Başbakan Theresa May'in darbeden yalnızca 2 gün önce göreve başladığını ve bunun yeni hükümetin karşılaştığı ilk uluslararası kriz olduğunu belirten Moore, İngiltere'nin darbe girişiminin ardından Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi:

"Başbakan May 13 Temmuz'da göreve başladı fakat çok erken aşamada bana belli emirler verdi: Türk hükümetine tam destek verin. Çünkü bu darbe girişiminin gerçek yüzünü iyi tanıdı."

  • Moore, İngiltere'nin AB Bakanı Allan Duncan'ın darbeden 4 gün sonra Türkiye'ye Batı ülkelerinden gelen ilk bakan olduğuna da dikkat çekti.

"Gelecek ay Türk yetkililerle görüşeceğiz"

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecinde (Brexit) Türkiye ile İngiltere arasındaki Ankara Anlaşması'na yönelik gelişmeleri de değerlendiren Moore, "Ankara Anlaşması hâlâ geçerli. Müracatları almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı ve ekledi:

"Ankara Anlaşması'nın geleceğini bilmiyorum. Brexit konusunda inanılmaz bir çalışmamız var. Belki listenin birinci sırasında değil ama gelecek aylarda Türk yetkililerle görüşeceğiz."

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 10:32
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