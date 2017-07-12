'İngiltere 15 Temmuz karşısında birçok müttefikimizden ayrıştı'

Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin yıl dönümü vesilesiyle AA muhabirine darbe gecesi Birleşik Krallık'ta neler yaşandığını ve İngiliz makamların gelişmelere yönelik tutumunu anlattı.

Darbe gecesi yaşananları ömrünün sonuna kadar unutmayacağını dile getiren Bilgiç, "Geriye dönüp o gece yaşananlara baktığımda halen yaşananların sıcaklığını hissedebiliyorum." diye konuştu.

O gece büyükelçilik konutunda bulunduğunu ve Türkiye'deki gelişmelerden mesai arkadaşlarının ve yakın çevresinin telefonlarıyla haberdar olduğunu belirten Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fevkalade üzüntü verici bu olaylara dair ilk izlenimimiz, yaşananların Türk demokrasisine ve millet iradesine yönelik açık bir saldırı olduğu yönündeydi. Olayların mahiyeti ortaya çıktıkça Birleşik Krallık’taki vatandaşlarımız, doğrudan benimle ve mesai arkadaşlarımla temasa geçerek yaşanan gelişmelerin kabul edilemez olduğunu belirterek, demokratik iradelerine sahip çıkmak ve demokratik kurumlara destek için harekete geçme niyetlerini beyan ettiler."

"Vatandaşlarımızla sürekli temas halinde kaldık"

Türkiye'de olduğu gibi Birleşik Krallık'taki yerleşik Türk toplumunun da gelişmeler karşısında ellerinden geleni yapmak istediğini anlatan Bilgiç, vatandaşların ayrıca uluslararası basının olaya yaklaşım şekline karşı da tepkili olduklarını gözlemlediğini aktardı.

"Bu çerçevede, ülkemizdeki demokratik kurumlara destek vermek ve yanlı yayınlara karşı tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızla sürekli temas halinde kaldık." ifadesini kullanan Bilgiç, ülke genelindeki Türk vatandaşlarına, demokratik haklarını kullanırken mevcut yasalara riayet etmelerinin ve kamu düzenini bozmamanın önemini hatırlattıklarını kaydetti.

Sosyal medya platformlarından bilgilendirme

Birleşik Krallık’taki Türk çıkarlarının emniyetinin sağlanması için aynı gece İngiliz makamlarıyla temasa geçtiklerini vurgulayan Bilgiç, büyükelçilik, bağlı kuruluşlar ve genel olarak Türk toplumu için alınan tedbirlerin azami düzeye çıkarılmasını istediklerini ve Birleşik Krallık makamlarının da bu taleplere derhal olumlu karşılık verdiğini söyledi.

Bilgiç, gelişmeler devam ederken Büyükelçilik Birinci Müsteşarı Cem Işık ile büyükelçilikteki makamına hızla geçtiğini, burada da Birleşik Krallık hükümetini ve resmi makamları olaylar hakkında en doğru şekilde bilgilendirmeye önem verdiklerini aktardı.

Bilgiç ayrıca, büyükelçiliğin sosyal medya hesaplarından Türkçe ve İngilizce olarak "Türkiye'de yaşanan seçilmiş bir hükümete yönelik bir darbe girişimidir. Milletimiz birlik ve beraberlik içinde buna karşı koymuştur. Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip Erdoğan) ve hükümetimiz görev başındadır. Bu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tümünün karıştığı bir olay değildir. TSK içindeki bir grubun faaliyetidir ve buna milletimizce gereken cevap verilmiştir." mesajını paylaştıklarını aktardı.

Avrupa'dan Türkiye'ye ilk destek ziyareti Birleşik Krallık'tan yapıldı

Darbe girişiminin ertesi gününde büyükelçiliğe gelen vatandaşlarla görüştüğünü ifade eden Bilgiç, "Uzun bir gecenin ardından Türk milletinin yazdığı destan sayesinde vatandaşlarımızla o gün kucaklaşabilmiş olmamız, belki de meslek hayatımın en müstesna mutluluklarından biri olmuştur." dedi.

Geçen yıl 15 Temmuz gecesinde ve ertesinde yürütülen yoğun bilgilendirme faaliyetlerini, Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye verdiği destek ve dayanışma mesajlarının takip ettiğini dile getiren Bilgiç, "Bu mesajların tonuna ve içeriğine katkıda bulunabilmiş olmaktan da ziyadesiyle memnuniyet duyduk. Gerçekten de Birleşik Krallık, darbe girişimine karşı takındığı tavırla dost ve müttefik bildiğimiz diğer ülkelerden ayrıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmeleri yaptığını hatırlatan Bilgiç, İngiliz yetkililerin darbe girişimini kınadıklarını ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bu görüşmelerde dile getirdiklerini vurguladı.

"Üst düzeyli ilk temas olarak hafızalarda yer etti"

İlki darbe girişiminden 3 gün sonra olmak üzere Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığında Avrupa’dan ve Türkiye ile ilişkilerden sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan'ın 15 Temmuz’dan sonraki dönemde Türkiye'ye 3 ayrı ziyaret gerçekleştirdiğini anımsatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kendisinin ilk ziyareti, darbe girişiminin ardından Avrupa’dan ülkemize gerçekleşen üst düzeyli ilk temas olarak hafızalarda yer etti. Birleşik Krallık'ın ülkemizin içinden geçtiği zor durumda verdiği destek ve gösterdiği dayanışma, devletimiz ve halkımız tarafından derin takdir duygularıyla karşılandı."