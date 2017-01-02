İngilizlerin 'U dönüşü' olay oldu

İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin ölümü, 65 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısının ardından dünya liderlerinden Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Siyasilerin mesajının yanı sıra, uluslararası basın da Ortaköy saldırısı sonrası Türkiye'ye yoğunlaşmış durumda.



Türkiye'de samimi karşılanmıyor



Sık sık Türkiye'yi eleştiren ve çoğu zaman da hakaret dolu içeriklerle Türkiye'yi hedef alan İngiliz basını, Reina saldırısı sonrası

'u dönüşü' yaptı. İngiliz Independent gazetesinin yazarlarından Simon Calder, "Reina saldırısına verilecek en iyi cevap, Türkiye'de tatil yapmak" ifadelerini kullandığı yazısında, daha önce göstermediği dayanışmayı gösterdi. İngilizlerin bu tavrı ise, Türkiye'de samimi karşılanmıyor.



Calder yazısında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de tatil rezervasyonları yaparak teröristlere karşı çıkabiliriz. Bu saldırılara en güzel yanıt normal yaşantınızı değiştirmemek olur. Muhtemelen ben de en az sizin kadar ölüm riskinden sakınıyorum ve ailemin hayatını tehlikeye sokacak risklere karşı toleransım çok düşük.

"Türkiye'yle tam işbirliği içinde olmalıyız"

Dailt Telegraph'da yer alan bir diğer makalede ise, "Bir zamanlar bölge için model olarak gösterilen Türkiye, bugün Pakistan'ın izinden gidiyor" şeklinde ifadeler yer aldı. Times gazetesi ise, Independent gibi, Türkiye'ye destek vererek, "Terör saldırılarına karşı tam işbirliği içinde olarak Türkiye'ye yardım etmeliyiz" ifadelerini kullandı. İngiliz basınının Türkiye ile dayanışma göstermesi, Türk halkı nezdinde samimi karşılanmıyor. Daha öncesinde Türkiye'ye karşı terör örgütlerini savunan ve Türkiye'yi hukuk düşmanı gibi gösteren basın, tepki topluyor.

yenişafak