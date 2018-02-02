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Teröristler Kilis’te sivilleri öldürülürken İngilizlerin derdi tarihi eser!

TSK, Afrin'deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı Harekatını sürdürürken İngiliz ve Fransız basın kuruluşları şimdi de tarihi eserler üzerinden algı operasyonu yapıyorlar.

02 Şubat 2018 Cuma 11:09
Teröristler Kilis’te sivilleri öldürülürken İngilizlerin derdi tarihi eser!

Türkiye, Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak adına 20 Ocak günü Zeytin Dalı Harekatı'na başlamıştı.

Kahraman Mehmetçik, ÖSO'yla birlikte; eli kanlı terör örgütleri YPG ve DEAŞ'la mücadele ederken dünyada da Türkiye'nin bu harekatına karşı bir algı operasyonları sürüyor.

İNGİLİZ VE FRANSIZLARA TARİHİ ESERLER DERT OLDU!

Kilis'te atılan roketlerle hayatını kaybeden sivilleri görmezden gelen batı medyasının derdi Afrin bölgesindeki tarihi eserler. Bunun son örneği AFP muhabirinin yaptığı BBC Türkçe'nin de paylaştığı bir haber oldu.

Fransız merkezli haber ajansı AFP(Agence France-Presse) muhabirinin haberine göre; Afrin Ayn Dara Tapınağı'ndaki 3 bin yıllık tarihi eserler Türkiye'nin bombardımanında yıkılmış.

AFP'nin geçtiği bu haberi İngiliz basın kuruluşu BBC'nin Türkçe servisi de haberleştirerek paylaştı ve Fransızların bu iddiasına sahip çıktı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 11:09
  1. ingiltere
  2. fransa
  • Celil YAĞMUROĞLUCelil YAĞMUROĞLU1 sa önce
    Ulan hırsız köpek İngilizler sizler yüz yıllarca OSMANLI topraklarında durduğunuzun çok değerli tarihi eserleri sanıyorsun bizim millet unuttu mu sizlerde ne şeref var ne haysiyet zaten sizlerin tüm Avrupaların tarihi sömürgecilikle tanınıyor , inşallah zamanı gelecek devletimiz bunun hesabını soracaktır kahpeler,,,
  • BAYRAKTARBAYRAKTAR1 sa önce
    Atılan roketle şehit olan 17 yaşındaki kızımızla ilgili tek kelime bile etmiyorlar oradaki 3-5 taşın peşine düşüyorlar.AVRUPA ABD SAHTEKARIN ÖNDE GİDESİNİZ.....
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